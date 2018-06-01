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1 июня 2018, 12:31



За добровольную сдачу оружия в полицию можно получить вознаграждение.

Так, например, сумма за сдачу боевого ручного стрелкового, служебного оружия, пригодного для производства выстрелов, составляет 10 тысяч рублей за одну единицу; оружия с нарезным стволом, пригодного для производства выстрела, - 10 тысяч рублей; за сдачу гладкоствольного оружия гражданин может получить 7 тысяч рублей. Полицейские напоминают, что за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность по статье 222 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы. Незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства можно сдать, обратившись в любой орган внутренних дел или участковый пункт полиции.

Просмотров:206 Под добровольной сдачей следует понимать выдачу по своей воле предметов вооружения или обращение в правоохранительные органы с информацией об их месте нахождения. В данном случае граждане освобождаются от уголовной ответственности и им выплачиваются денежные средства в пределах, установленных бюджетом Красноярского края.Так, например, сумма за сдачу боевого ручного стрелкового, служебного оружия, пригодного для производства выстрелов, составляет 10 тысяч рублей за одну единицу; оружия с нарезным стволом, пригодного для производства выстрела, - 10 тысяч рублей; за сдачу гладкоствольного оружия гражданин может получить 7 тысяч рублей.Полицейские напоминают, что за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность по статье 222 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.Незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства можно сдать, обратившись в любой орган внутренних дел или участковый пункт полиции.