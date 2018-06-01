Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
1 июня 2018, 12:31

За добровольную сдачу оружия в полицию можно получить вознаграждение.


Под добровольной сдачей следует понимать выдачу по своей воле предметов вооружения или обращение в правоохранительные органы с информацией об их месте нахождения. В данном случае граждане освобождаются от уголовной ответственности и им выплачиваются денежные средства в пределах, установленных бюджетом Красноярского края.
Так, например, сумма за сдачу боевого ручного стрелкового, служебного оружия, пригодного для производства выстрелов, составляет 10 тысяч рублей за одну единицу; оружия с нарезным стволом, пригодного для производства выстрела, - 10 тысяч рублей; за сдачу гладкоствольного оружия гражданин может получить 7 тысяч рублей.
Полицейские напоминают, что за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность по статье 222 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.
Незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства можно сдать, обратившись в любой орган внутренних дел или участковый пункт полиции.

Просмотров:206
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 1 июня 2018 
15:37   Признайся в любви России. Норильчанам предлагают принять участие во всероссийском конкурсе, который проходит в преддверии Дня России 13:35   В Норильске могут открыть производство азотных удобрений на экспорт.
13:24   Сегодня во всех районах Норильска распахнули свои двери городские летние лагеря и профильные школы. 13:15   «Викинг сработал отлично». Служебный пес помог раскрыть убийство в Норильске.
12:58   Сегодня норильские 11-классники сдают ЕГЭ по профильной математике. 12:49   Норильские баскетболисты перенимают опыт выдающихся спортсменов. «Норникель» организовал в столице края лагерь CSKA juNior.
12:31   За добровольную сдачу оружия в полицию можно получить вознаграждение. 12:24   Норильчанин предстанет перед судом за регистрацию торговой организации на человека, копию паспорта которого нашел в интернете.
12:13   Сегодня по центральной улице Норильска будет ограничено движение всех видов транспорта. 12:04   В Игарке начался ледоход.
10:51   1 июня - Международный день защиты детей. 10:45   Накануне в Норильске прошла церемония награждения участников и победителей конкурса молодежных проектов.
09:24   В Норильске стартовал прием заявок на фотоконкурс первого гастрономического фестиваля «СЕВЕР».

 31 мая 2018 
17:26   «Норникель» представит новый бренд никеля. Очередной этап по замене оснастки существующего парка электролизных ванн стартовал в цехе электролиза никеля Кольской ГМК. 17:20   Надо успеть до 5 июня. Для норильских выпускников, поступающих в вузы на материке, выделены дополнительные билеты.
16:48   Чтобы снизить число ДТП, на некоторых перекрестках Норильска перепрограммируют работу светофоров. 15:49   Епископ Агафангел совершил молебен в аэропорту города Норильска перед началом ремонтных работ.
15:44   Норильские полицейские готовы к обеспечению охраны общественного порядка в День защиты детей. 15:00   В Норильске продолжается приемка пришкольных лагерей. Сегодня комиссия побывала в школах Талнаха № 30, 33, 27 и в оганерской средней школе № 41.
14:14   Во Дворце спорта «Арктика» впервые прошел Кубок Норильска по классическому пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. 13:53   12-й Фестиваль северной поэзии соберет в стенах публичной библиотеки Норильска местных поэтов и писателей.
13:33   Сегодня сотрудники норильского полицейского подразделения по делам несовершеннолетних получают поздравления с профессиональным праздником. 13:19   Сегодня авиакомпания NordStar открывает продажу билетов на рейс Норильск – Сургут – Норильск.
13:14   Кромка льда на Енисее приближается к Игарке. 13:02   Из-за тумана в аэропорту из Норильска не могут вылететь пассажиры десятка рейсов.
12:06   В Норильске мамы и папы, лишенные родительских прав, не торопятся восстанавливаться в этих правах, хотя шансы такие есть. 11:14   ПДД может стать обязательным школьным уроком.
11:10   «Норникель» — единственная российская компания, вошедшая в рейтинг Forbes «100 самых инновационных компаний мира». 11:05   На полмиллиона рублей оштрафовали нарушителей закона о курении в Красноярском крае с начала года.
10:59   Норильчанин Виктор Томенко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. 10:40   Нужно знать и соблюдать. Сотрудники норильской полиции провели профилактическую беседу со студентами профессионального лицея № 17.

 30 мая 2018 
17:47   В Норильске с 1 января 2019 появится новый фонд регионального оператора - на этот раз по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. 16:41   Подарок от «Золотой рыбки». В Норильске пройдет благотворительный спектакль в помощь юноше с редким заболеванием.
15:40   Вниманию налогоплательщиков! Срок уплаты НДФЛ за 2017 год истекает 16 июля. 15:29   В Норильске подвели итоги фотоконкурса «Вперед в юбилейное лето!», приуроченного к карнавалу 1 июня.
14:15   Лето — это маленькая жизнь. Сегодня в Норильске состоялась приемка четырех пришкольных лагерей. 12:57   В преддверии 65-летия Норильска 12 июня стартует фотоконкурс «В ритме норильского времени». К участию приглашаются все желающие жители города.
12:55   В России планируют увеличить размер пособия по уходу за ребенком до трех лет. 12:01   Сегодня в день сдачи ЕГЭ по математике в Норильске один из пунктов приема экзамена организован в обычной квартире.
11:48   Граница льда на Енисее за сутки не сместилась. 11:30   Норильские дети-сироты могут рассказать о проблемах при получении жилья. Опрос проводит Счетная палата Красноярского края.
11:29   Александр Усс будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России», в ходе которого определится кандидат от партии на выборы губернатора Красноярского края. 10:36   По производственному календарю на 2018 год рабочая неделя с 4 по 9 июня окажется шестидневной.
10:28   «Норникель» поддержит семь бизнес-проектов, направленных на повышение качества жизни жителей заполярных регионов Красноярского края и Мурманской области.

 29 мая 2018 
17:52   Акция «Подвешенное платье» прошла сегодня в Норильске. Выпускницы школы-интерната № 2 получили в подарок нарядные платья, которые они смогут надеть на праздник прощания со школой 15:11   В Норильске стартует акция «Пристегнись!».
13:02   Турнир завершился, но весточки с него продолжают разлетаться по миру. Более ста почтовых карточек и открыток отправлено с Арктического кубка по кёрлингу. 12:26   Норильчан приглашают на «Танцующий ледоход».
12:12   1 июня на время праздничного шествия Ленинский проспект перекроют для проезда автотранспорта. 12:08   Артисты Норильского Заполярного театра драмы вернулись с новосибирского престижного театрального форума страны.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх