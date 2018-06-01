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1 июня 2018, 12:49



Норильские баскетболисты перенимают опыт выдающихся спортсменов. «Норникель» организовал в столице края лагерь CSKA juNior.

Тренировочный день ребят буквально расписан по минутам. За несколько дней им предстоит перенять опыт от сильнейших тренеров Дона Шоуолтера и Джордже Аджича. Темп занятий постоянно растет, но игроки не позволяют себе дать слабину. Норильчанин Паша Полещук считает, что программа в лагере очень насыщенная. Ему очень нравится тренерский состав и возможность играть с иностранными игроками. Ребята уже встретились с легендарными игроками российской сборной - капитаном ПБК ЦСКА Виктором Хряпой и президентом РФБ Андреем Кириленко. Участники лагеря получили возможность расспросить гостей и о профессиональных секретах и задать личные вопросы. Кириленко признал, что молодежный проект ЦСКА является уникальным: «Спортивный лагерь, который организовали для ребят «Норникель» и ЦСКА, поможет вырасти детям в профессиональном плане. Здесь они получают уникальный опыт ветеранов-тренеров, действующих игроков и игроков, закончивших свою карьеру». Ребята ежедневно встречаются с огромным количеством интересных гостей. Долгожданной для юных спортсменов стала встреча с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом, который рассказал им о своих первых шагах в баскетболе и ответил на многочисленные вопросы. Посетила лагерь и вице-президент, статс-секретарь «Норникеля» Елена Безденежных. Она понаблюдала за тренировочным процессом игроков и пообщалась с ребятами. «Детский лагерь проводится в первый раз. То, что дети довольны всем происходящим, – это лучшая оценка нашего труда и награда для организаторов. Это подтверждают и тренерский состав, и баскетбольные эксперты, но главное, что говорят об этом сами дети. Я очень рада за парней из Норильска и Красноярска, которые попали сюда благодаря своему труду, они выиграли турниры, которые проводил CSKA juNior в течение сезона», - отметила Безденежных.

Просмотров:144 Работает лагерь CSKA juNior в универсальном спортивном комплексе ЦСКА. Организован он для ребят 12-14 лет из разных городов России. Юные спортсмены собрались здесь, чтобы перенять опыт ведущих баскетболистов, сообщает НИА-Красноярск.Тренировочный день ребят буквально расписан по минутам. За несколько дней им предстоит перенять опыт от сильнейших тренеров Дона Шоуолтера и Джордже Аджича.Темп занятий постоянно растет, но игроки не позволяют себе дать слабину. Норильчанин Паша Полещук считает, что программа в лагере очень насыщенная. Ему очень нравится тренерский состав и возможность играть с иностранными игроками.Ребята уже встретились с легендарными игроками российской сборной - капитаном ПБК ЦСКА Виктором Хряпой и президентом РФБ Андреем Кириленко. Участники лагеря получили возможность расспросить гостей и о профессиональных секретах и задать личные вопросы.Кириленко признал, что молодежный проект ЦСКА является уникальным: «Спортивный лагерь, который организовали для ребят «Норникель» и ЦСКА, поможет вырасти детям в профессиональном плане. Здесь они получают уникальный опыт ветеранов-тренеров, действующих игроков и игроков, закончивших свою карьеру».Ребята ежедневно встречаются с огромным количеством интересных гостей. Долгожданной для юных спортсменов стала встреча с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом, который рассказал им о своих первых шагах в баскетболе и ответил на многочисленные вопросы.Посетила лагерь и вице-президент, статс-секретарь «Норникеля» Елена Безденежных. Она понаблюдала за тренировочным процессом игроков и пообщалась с ребятами.«Детский лагерь проводится в первый раз. То, что дети довольны всем происходящим, – это лучшая оценка нашего труда и награда для организаторов. Это подтверждают и тренерский состав, и баскетбольные эксперты, но главное, что говорят об этом сами дети. Я очень рада за парней из Норильска и Красноярска, которые попали сюда благодаря своему труду, они выиграли турниры, которые проводил CSKA juNior в течение сезона», - отметила Безденежных.