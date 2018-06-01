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1 июня 2018, 12:58



Сегодня норильские 11-классники сдают ЕГЭ по профильной математике.

Экзамен начался, как положено, в 10 утра и продлится четыре часа. Напомним, математику более облегченного варианта - базовую - ребята сдали в среду, 30 мая. На этот экзамен в Большом Норильске заявлялись 1035 человек. Сдача прошла успешно, не считая того, что несколько человек по объективным причинам, связанным с ухудшением здоровья, перенесли это испытание на резервный день. Согласно графику обработки экзаменационных работ и подачи апелляций, утвержденному на региональном и федеральном уровнях, результаты работ по информатике, географии, математике (базовой) официально объявят 15 июня, прием апелляций - 18-19 июня. Итог профильной математики будет обнародован 18 июня, прием апелляций - 19-20 июня. 6 июня 11-классники и выпускники прошлых лет будут сдавать единый государственный экзамен по русскому языку - второй обязательный ЕГЭ после математики. Официальная дата объявления результатов ЕГЭ по русскому - 25 июня, подача апелляций возможна 26 и 27 числа этого месяца.

Просмотров:138 Экзамен для 710 школьников и выпускников прошлых лет проходит сразу в восьми пунктах проведения ЕГЭ - школах № 1, 28, 20, 38, 24, лицее № 3, гимназиях № 7 и 11.Экзамен начался, как положено, в 10 утра и продлится четыре часа.Напомним, математику более облегченного варианта - базовую - ребята сдали в среду, 30 мая. На этот экзамен в Большом Норильске заявлялись 1035 человек. Сдача прошла успешно, не считая того, что несколько человек по объективным причинам, связанным с ухудшением здоровья, перенесли это испытание на резервный день.Согласно графику обработки экзаменационных работ и подачи апелляций, утвержденному на региональном и федеральном уровнях, результаты работ по информатике, географии, математике (базовой) официально объявят 15 июня, прием апелляций - 18-19 июня. Итог профильной математики будет обнародован 18 июня, прием апелляций - 19-20 июня.6 июня 11-классники и выпускники прошлых лет будут сдавать единый государственный экзамен по русскому языку - второй обязательный ЕГЭ после математики.Официальная дата объявления результатов ЕГЭ по русскому - 25 июня, подача апелляций возможна 26 и 27 числа этого месяца.