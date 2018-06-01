|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
15:37 Признайся в любви России. Норильчанам предлагают принять участие во всероссийском конкурсе, который проходит в преддверии Дня России
13:35 В Норильске могут открыть производство азотных удобрений на экспорт.
13:24 Сегодня во всех районах Норильска распахнули свои двери городские летние лагеря и профильные школы.
13:15 «Викинг сработал отлично». Служебный пес помог раскрыть убийство в Норильске.
12:58 Сегодня норильские 11-классники сдают ЕГЭ по профильной математике.
12:49 Норильские баскетболисты перенимают опыт выдающихся спортсменов. «Норникель» организовал в столице края лагерь CSKA juNior.
12:31 За добровольную сдачу оружия в полицию можно получить вознаграждение.
12:24 Норильчанин предстанет перед судом за регистрацию торговой организации на человека, копию паспорта которого нашел в интернете.
12:13 Сегодня по центральной улице Норильска будет ограничено движение всех видов транспорта.
12:04 В Игарке начался ледоход.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх