Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 июня 2018, 13:15



«Викинг сработал отлично». Служебный пес помог раскрыть убийство в Норильске.

Позже задержали и подозреваемого, им оказался родственник жертвы. Сейчас мужчина находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело. «Викинг сработал отлично, несмотря на сложные погодные условия: в этот день шел мокрый снег, было сыро и ветрено», - похвалили полицейские своего необычного коллегу из ГУФСИН.

Просмотров:183 Помощь четвероногого понадобилась норильским полицейским в момент работы на месте преступления. В подъезде одного из жилых домов был обнаружен труп мужчины, свидетелей происшествия установить не удалось. След предполагаемого убийцы взяла немецкая овчарка. Служебный пес по кличке Викинг закреплен за кинологом Николаем Никульниковым в ОИК-30. Собака вывела оперативников к мусорным бакам в соседнем дворе, где убийца выбросил окровавленные вещи и орудие преступления.Позже задержали и подозреваемого, им оказался родственник жертвы. Сейчас мужчина находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело.«Викинг сработал отлично, несмотря на сложные погодные условия: в этот день шел мокрый снег, было сыро и ветрено», - похвалили полицейские своего необычного коллегу из ГУФСИН.