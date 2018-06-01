Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 июня 2018, 13:24



Сегодня во всех районах Норильска распахнули свои двери городские летние лагеря и профильные школы.

Напомним, идея организовать профильные школы появились в прошлом году из-за ограничений пассажирских авиаперевозок, вызванных ремонтом взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск». Многие дети оставались на каникулы в городе, и муниципалитет предусмотрел дополнительные формы организации детского отдыха. По сути, это новый вид отдыха для детей, предлагающий занятия различными видами деятельности: иностранный язык, вокал, хореография, авиамоделирование, туризм, основы журналистики, компьютерная грамотность, спортивно-оздоровительные, здоровьесберегающие направления и т. д. В отличие от городских оздоровительных лагерей в профильных школах дети проводят всего три часа, с 10.00 до 13.00, в плане работы «профилей» нет дневного сна и питания. Изначально к посещению таких объединений планировалось привлечь школьников 12-16 лет, но практика показала, что дети готовы к профильным занятиям уже с 7-9 лет, и потому педагоги адаптировали образовательные программы в том числе для ребят младших классов. По словам ведущего специалиста управления норильского образования Светланы Панфиловой, профильные школы на лето-2018 расположились на базе 12 общеобразовательных норильских школ: № 3, 13, 17, 29, 38, 39, 45, гимназий № 4, 5, 7, 11, 48, а также в 3 учреждениях дополнительного образования - в Доме детского творчества, станции юных техников и станции детско-юношеского туризма и экскурсий. Вторая смена в профильных лагерях начнется 22 июня. Набор туда по-прежнему открыт.

Просмотров:152 Всего в Большом Норильске в первую смену, с 1 июня, будет работать восемь городских оздоровительных лагерей для 960 детей и 15 профильных школ, в каждой из которых на дневные занятия по интересам будут приходить от 30 до 40 ребятишек.Напомним, идея организовать профильные школы появились в прошлом году из-за ограничений пассажирских авиаперевозок, вызванных ремонтом взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск». Многие дети оставались на каникулы в городе, и муниципалитет предусмотрел дополнительные формы организации детского отдыха. По сути, это новый вид отдыха для детей, предлагающий занятия различными видами деятельности: иностранный язык, вокал, хореография, авиамоделирование, туризм, основы журналистики, компьютерная грамотность, спортивно-оздоровительные, здоровьесберегающие направления и т. д.В отличие от городских оздоровительных лагерей в профильных школах дети проводят всего три часа, с 10.00 до 13.00, в плане работы «профилей» нет дневного сна и питания.Изначально к посещению таких объединений планировалось привлечь школьников 12-16 лет, но практика показала, что дети готовы к профильным занятиям уже с 7-9 лет, и потому педагоги адаптировали образовательные программы в том числе для ребят младших классов.По словам ведущего специалиста управления норильского образования Светланы Панфиловой, профильные школы на лето-2018 расположились на базе 12 общеобразовательных норильских школ: № 3, 13, 17, 29, 38, 39, 45, гимназий № 4, 5, 7, 11, 48, а также в 3 учреждениях дополнительного образования - в Доме детского творчества, станции юных техников и станции детско-юношеского туризма и экскурсий.Вторая смена в профильных лагерях начнется 22 июня. Набор туда по-прежнему открыт.