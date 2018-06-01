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1 июня 2018, 13:35



В Норильске могут открыть производство азотных удобрений на экспорт.

В настоящее время «Норильский никель» разрабатывает четыре месторождения углеводородного сырья – Пеляткинское, Северо-Соленинское, Южно-Соленинское и Мессояхское. По словам Малиновского, уже подготовлено технико-экономическое обоснование проекта создания производства карбамида, продажи которого предполагается вести на экспорт. Еще в октябре 2014 года «Норильский никель» объявил о начале приема заявок от специализированных организаций для участия в конкурсе на проведение предпроектных работ в рамках подготовки к реализации планов по строительству предприятия по переработке газового конденсата, сообщает FertilizerDeily.

Просмотров:206 О возможности выпуска азотных удобрений из газового конденсата местных месторождений на территории НПР сообщил Вячеслав Малиновский, генеральный директор ГКПЗ (входит в состав «Норникеля»), в своем выступлении на конгрессе «Азот Синтезгаз Россия и СНГ», организованном компанией Vostock Capital.В настоящее время «Норильский никель» разрабатывает четыре месторождения углеводородного сырья – Пеляткинское, Северо-Соленинское, Южно-Соленинское и Мессояхское.По словам Малиновского, уже подготовлено технико-экономическое обоснование проекта создания производства карбамида, продажи которого предполагается вести на экспорт.Еще в октябре 2014 года «Норильский никель» объявил о начале приема заявок от специализированных организаций для участия в конкурсе на проведение предпроектных работ в рамках подготовки к реализации планов по строительству предприятия по переработке газового конденсата, сообщает FertilizerDeily.