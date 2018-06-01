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1 июня 2018, 15:37



Признайся в любви России. Норильчанам предлагают принять участие во всероссийском конкурсе, который проходит в преддверии Дня России

Конкурсный отбор победителей состоится при участии представителей факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского института «Высшая школа экономики», пресс-службы Телебашни «ОСТАНКИНО» и коммуникативной платформы СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму в разделе «Написать признание Родине», вписать текст слогана, прикрепить фотографию и далее опубликовать. Каждый день, с 1 по 10 июня будут подводиться промежуточные итоги конкурса и объявляться наиболее яркие и актуальные слоганы дня. Победители будут объявлены в официальных группах в социальных сетях, а 12 июня, в День России, 100 лучших слоганов и фотографий авторов-победителей конкурса, будут транслироваться на фасаде Останкинской телебашни. Основным инициатором и организатором конкурса стали общественный проект www.face-to-face.ru и его структурное подразделение – федеральная платформа СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. Организационный партнер события ФГУП - «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», филиал РТРС «Московский региональный центр» – Телебашня «Останкино».

Просмотров:112 С 1 по 12 июня, в преддверии празднования Дня России, на Интернет-ресурсе СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ пройдет всероссийский мультимедийно-интерактивный конкурс «С любовью, Россия». Суть проекта заключается в том, что жители разных регионов России смогут опубликовать фразы с признанием в любви к Родине.Конкурсный отбор победителей состоится при участии представителей факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского института «Высшая школа экономики», пресс-службы Телебашни «ОСТАНКИНО» и коммуникативной платформы СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму в разделе «Написать признание Родине», вписать текст слогана, прикрепить фотографию и далее опубликовать. Каждый день, с 1 по 10 июня будут подводиться промежуточные итоги конкурса и объявляться наиболее яркие и актуальные слоганы дня. Победители будут объявлены в официальных группах в социальных сетях, а 12 июня, в День России, 100 лучших слоганов и фотографий авторов-победителей конкурса, будут транслироваться на фасаде Останкинской телебашни.Основным инициатором и организатором конкурса стали общественный проект www.face-to-face.ru и его структурное подразделение – федеральная платформа СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. Организационный партнер события ФГУП - «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», филиал РТРС «Московский региональный центр» – Телебашня «Останкино».