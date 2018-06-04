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4 июня 2018, 11:40

Суперфинал главного детского литературного конкурса страны прошел в День защиты детей на Красной площади. Генеральным партнером «Живой классики» выступила компания «Норникель».


1 июня 2018 года на Красной площади определились три победителя всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Елизавета Хвостикова (Краснодарский край), Фатима Микаилова (Республика Дагестан) и Михаил Непип (Севастополь) получили почетные грамоты и путевки в творческий лагерь в Болгарии или Сочи от генерального партнера мероприятии - «Норникеля», сообщили в пресс-службе компании.
Впрочем, всех участников суперфинала после выступления ждал еще один маленький праздник – экскурсия на легендарный «Мосфильм».
«Мы сегодня увидели самые замечательные, самые проникновенные, самые искренние выступления. Рады, что наша компания является партнером этого события, и мы старались помочь детям заранее подготовиться к такому сложному мероприятию. Благодаря нашим друзьям из ГИТИСа и замечательному актеру Тарасу Белоусову была открыта Школа актерского мастерства в заполярном Норильске и маленькой Дудинке. Больше 1000 детей прошли школу и трое из них были участниками финала в Артеке», - рассказала заместитель директора департамента общественных связей компании «Норникель» Татьяна Смирнова.
Девять юных финалистов конкурса детских чтецов презентовали отрывки из произведений российских классиков широкой публике. Детям приходилось бороться не только с волнением, но и с холодом. Выступления проходили на открытой сцене при ветреной погоде и температуре +5.
«Они тут стоят и хлюпают носами, кто-то из них плакал за сценой. На самом деле они все самые-самые лучшие, они прошли конкурс из 2,5 миллиона человек. Ребята приехали со всей России, и перед нами осталось девять самых смелых и сильных участников. И, конечно, им тяжело было сегодня выступать, потому что холодно, потому что ветер, потому что открытая сцена. Поэтому они все сегодня победители», - отметила президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.
Напомним, что всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» проходил поэтапно в 85 регионах России. Каждый участник преодолел школьный, городской и районный этапы соревнований. 255 победителей региональных этапов отправились в лучший детский лагерь страны «Артек», где прошел финал конкурса.
«Я очень обрадовался, когда узнал, что поеду в «Артек». Я думал, что буду здесь отдыхать, но свободного времени было мало. У нас был очень плотный график, весь день был расписан по минутам. Мы уставали так, как вожатые не устают. Утром мы просыпались, потом школа, потом обед и подготовка к финалу, потом полдник и мероприятия лагеря. Но все равно это были самые яркие моменты, которые я никогда не забуду», - рассказывает финалист конкурса из Норильска Данис Муратов.
Конкурс «Живая классика» на этом не заканчивается. Уже совсем скоро начнутся отборочные туры на новый сезон литературного соревнования. Главное, что сам проект вышел за рамки конкурса и превратился в детское читательское движение. Сейчас во многих регионах появились клубы «Живой классики», где дети делятся друг с другом своими литературными предпочтениями.

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 1 июня 2018 
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