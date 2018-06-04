Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 июня 2018, 12:35



Подвижка льда отмечена в поселке Потапово. До Дудинки ледоходу осталось преодолеть 200-250 км.

В районе поселка Потапово прирост воды составил 65 см и равен 744 см. Зафиксирована подвижка льда. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода поднялась на 67 см, ее уровень соответствует 930 см. Кромка льда на Енисее находится между Игаркой и Потапово, в 200-250 км от Дудинки. В прошлом году граница ледяного поля была в районе Потапово, в 96 км от Дудинки. Специалисты районного управления по делам ГО и ЧС напоминают, что выезд на лед запрещен. В связи с подъемом воды и появлениям заберегов горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей.

Просмотров:398 Сегодня, 4 июня, на 08.00 в районе Дудинки уровень воды в Енисее составил 1050 см. За минувшие сутки он поднялся на 13 см, сообщили в районном управлении по делам ГО и ЧС.В районе поселка Потапово прирост воды составил 65 см и равен 744 см. Зафиксирована подвижка льда. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода поднялась на 67 см, ее уровень соответствует 930 см.Кромка льда на Енисее находится между Игаркой и Потапово, в 200-250 км от Дудинки. В прошлом году граница ледяного поля была в районе Потапово, в 96 км от Дудинки.Специалисты районного управления по делам ГО и ЧС напоминают, что выезд на лед запрещен. В связи с подъемом воды и появлениям заберегов горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей.