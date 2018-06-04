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4 июня 2018, 13:06



Быстрому восстановлению порыва на ВОЛС помешало таяние льда.

Сегодня, 4 июня, ООО «Единство» сообщило, что из-за начала таяния льда аварийная бригада не смогла добраться до места аварии. Прорабатывается вопрос доставки вертолетом. Плановое время восстановления остается прежним - 72 часа.

Просмотров:2705 3 июня в 12.50 местного времени была зафиксирована авария на ВОЛС на участке Норильск - Снежногорск. Аварийная бригада выехала к месту повреждения. Плановый срок устранения аварии - 72 часа с момента возникновения.Сегодня, 4 июня, ООО «Единство» сообщило, что из-за начала таяния льда аварийная бригада не смогла добраться до места аварии. Прорабатывается вопрос доставки вертолетом.Плановое время восстановления остается прежним - 72 часа.