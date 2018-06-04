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4 июня 2018, 13:06

Быстрому восстановлению порыва на ВОЛС помешало таяние льда.


3 июня в 12.50 местного времени была зафиксирована авария на ВОЛС на участке Норильск - Снежногорск. Аварийная бригада выехала к месту повреждения. Плановый срок устранения аварии - 72 часа с момента возникновения.
Сегодня, 4 июня, ООО «Единство» сообщило, что из-за начала таяния льда аварийная бригада не смогла добраться до места аварии. Прорабатывается вопрос доставки вертолетом.
Плановое время восстановления остается прежним - 72 часа.

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    Список новостей

 4 июня 2018 
18:35   Норильские полицейские и представители общественности почтили память погибших сотрудников. 18:28   В День защиты детей началась регистрация на третий благотворительный забег «Норильск, беги со мной».
17:57   Сбор средств для нуждающихся беременных женщин и матерей прошел 3 июня во всех российских храмах. Норильск присоединился к акции. 17:28   Первая сотня юных норильчан отправилась отдыхать в Анапу. 50 школьников поехали к морю в лагерь «Вита» и 50 - в «Премьеру».
17:12   Теплые подарки новорожденным норильчатам передали мастерицы-вязальщицы из клубов «Радуга» и «28 петель» накануне Дня защиты детей. 16:49   У него зазвонил телефон. В Норильске за пользование мобильными устройствами с экзаменов удалили двоих выпускников.
15:56   В городском отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними прошел день открытых дверей. 15:24   Сегодня в Норильске начался третий этап реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта.
13:12   Для улучшения качества оказываемых услуг в Норильске ООО «Единство» запустило опрос. 13:06   Быстрому восстановлению порыва на ВОЛС помешало таяние льда.
12:35   Подвижка льда отмечена в поселке Потапово. До Дудинки ледоходу осталось преодолеть 200-250 км. 11:40   Суперфинал главного детского литературного конкурса страны прошел в День защиты детей на Красной площади. Генеральным партнером «Живой классики» выступила компания «Норникель».

 1 июня 2018 
15:37   Признайся в любви России. Норильчанам предлагают принять участие во всероссийском конкурсе, который проходит в преддверии Дня России. 13:35   В Норильске могут открыть производство азотных удобрений на экспорт.
13:24   Сегодня во всех районах Норильска распахнули свои двери городские летние лагеря и профильные школы. 13:15   «Викинг сработал отлично». Служебный пес помог раскрыть убийство в Норильске.
12:58   Сегодня норильские 11-классники сдают ЕГЭ по профильной математике. 12:49   Норильские баскетболисты перенимают опыт выдающихся спортсменов. «Норникель» организовал в столице края лагерь CSKA juNior.
12:31   За добровольную сдачу оружия в полицию можно получить вознаграждение. 12:24   Норильчанин предстанет перед судом за регистрацию торговой организации на человека, копию паспорта которого нашел в интернете.
12:13   Сегодня по центральной улице Норильска будет ограничено движение всех видов транспорта. 12:04   В Игарке начался ледоход.
10:51   1 июня - Международный день защиты детей. 10:45   Накануне в Норильске прошла церемония награждения участников и победителей конкурса молодежных проектов.
09:24   В Норильске стартовал прием заявок на фотоконкурс первого гастрономического фестиваля «СЕВЕР».

 31 мая 2018 
17:26   «Норникель» представит новый бренд никеля. Очередной этап по замене оснастки существующего парка электролизных ванн стартовал в цехе электролиза никеля Кольской ГМК. 17:20   Надо успеть до 5 июня. Для норильских выпускников, поступающих в вузы на материке, выделены дополнительные билеты.
16:48   Чтобы снизить число ДТП, на некоторых перекрестках Норильска перепрограммируют работу светофоров. 15:49   Епископ Агафангел совершил молебен в аэропорту города Норильска перед началом ремонтных работ.
15:44   Норильские полицейские готовы к обеспечению охраны общественного порядка в День защиты детей. 15:00   В Норильске продолжается приемка пришкольных лагерей. Сегодня комиссия побывала в школах Талнаха № 30, 33, 27 и в оганерской средней школе № 41.
14:14   Во Дворце спорта «Арктика» впервые прошел Кубок Норильска по классическому пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. 13:53   12-й Фестиваль северной поэзии соберет в стенах публичной библиотеки Норильска местных поэтов и писателей.
13:33   Сегодня сотрудники норильского полицейского подразделения по делам несовершеннолетних получают поздравления с профессиональным праздником. 13:19   Сегодня авиакомпания NordStar открывает продажу билетов на рейс Норильск – Сургут – Норильск.
13:14   Кромка льда на Енисее приближается к Игарке. 13:02   Из-за тумана в аэропорту из Норильска не могут вылететь пассажиры десятка рейсов.
12:06   В Норильске мамы и папы, лишенные родительских прав, не торопятся восстанавливаться в этих правах, хотя шансы такие есть. 11:14   ПДД может стать обязательным школьным уроком.
11:10   «Норникель» — единственная российская компания, вошедшая в рейтинг Forbes «100 самых инновационных компаний мира». 11:05   На полмиллиона рублей оштрафовали нарушителей закона о курении в Красноярском крае с начала года.
10:59   Норильчанин Виктор Томенко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. 10:40   Нужно знать и соблюдать. Сотрудники норильской полиции провели профилактическую беседу со студентами профессионального лицея № 17.

 30 мая 2018 
17:47   В Норильске с 1 января 2019 появится новый фонд регионального оператора - на этот раз по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. 16:41   Подарок от «Золотой рыбки». В Норильске пройдет благотворительный спектакль в помощь юноше с редким заболеванием.
15:40   Вниманию налогоплательщиков! Срок уплаты НДФЛ за 2017 год истекает 16 июля. 15:29   В Норильске подвели итоги фотоконкурса «Вперед в юбилейное лето!», приуроченного к карнавалу 1 июня.
14:15   Лето — это маленькая жизнь. Сегодня в Норильске состоялась приемка четырех пришкольных лагерей. 12:57   В преддверии 65-летия Норильска 12 июня стартует фотоконкурс «В ритме норильского времени». К участию приглашаются все желающие жители города.
12:55   В России планируют увеличить размер пособия по уходу за ребенком до трех лет.




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