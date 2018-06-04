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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:35 Норильские полицейские и представители общественности почтили память погибших сотрудников.
18:28 В День защиты детей началась регистрация на третий благотворительный забег «Норильск, беги со мной».
17:57 Сбор средств для нуждающихся беременных женщин и матерей прошел 3 июня во всех российских храмах. Норильск присоединился к акции.
17:28 Первая сотня юных норильчан отправилась отдыхать в Анапу. 50 школьников поехали к морю в лагерь «Вита» и 50 - в «Премьеру».
17:12 Теплые подарки новорожденным норильчатам передали мастерицы-вязальщицы из клубов «Радуга» и «28 петель» накануне Дня защиты детей.
16:49 У него зазвонил телефон. В Норильске за пользование мобильными устройствами с экзаменов удалили двоих выпускников.
15:56 В городском отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними прошел день открытых дверей.
15:24 Сегодня в Норильске начался третий этап реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта.
13:12 Для улучшения качества оказываемых услуг в Норильске ООО «Единство» запустило опрос.
13:06 Быстрому восстановлению порыва на ВОЛС помешало таяние льда.
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