Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 июня 2018, 13:12



Для улучшения качества оказываемых услуг в Норильске ООО «Единство» запустило опрос.

Ответить на вопросы можно на страничке ООО «Единство» в facebook. Ссылка на опрос - https://goo.gl/forms/mHdj5mWs87yWfQBS2.

Просмотров:372 Опрос проводится в целях выявления потребностей в технологиях Норильска. Результаты опроса будут использованы для развития инфокоммуникационной среды города.Ответить на вопросы можно на страничке ООО «Единство» в facebook.Ссылка на опрос - https://goo.gl/forms/mHdj5mWs87yWfQBS2.