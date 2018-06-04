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4 июня 2018, 15:24



Сегодня в Норильске начался третий этап реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Леонид Мохов, генеральный директор авиакомпании «Нордстар», вместе с остальными пассажирами прилетевший первым рейсом в Норильск, поделился своими ощущениями: «Безопасность полетов – это вопрос первостепенной важности. Мы готовились к этому этапу реконструкции два года. 1740 метров – фактическая протяженность отремонтированного участка полосы - вполне достаточная длина для комфортного взлета и посадки «Боинга». Летчики прошли три этапа подготовки – теоретическую, тренажерную и аэродромную. В реальных условиях они пробовали взлетать и садиться на заданную длину полосы. На это лето определены 22 лучших пилота из 55 экипажей «Нордстара», имеющие огромный опыт полетов в Норильск, и с сегодняшнего дня они начали работать». Из соображений безопасности определено и количество пассажиров, которые принимаются на борт «Боингов». В частности, из Норильска самолеты вылетают с полным салоном людей, 180 человек, но с полупустым баком горючего. На дозаправку в этом направлении самолеты приземляются в Новом Уренгое. Обратно из Москвы и Красноярска рейсы летят напрямую, лайнеры заправляются горючим полностью, но тут количество пассажиров ограничивается, чтобы облегчить массу самолета. «Я уже не раз подчеркивал, что в этот непростой период, на время ремонта полосы, для нас перевозка пассажиров – это не бизнес, а социальная задача. Отсюда формируется и количество пассажиров, и логистика рейсов, и фиксированная стоимость билетов», - отметил Леонид Мохов.

Просмотров:274 С семи утра, как только аэропорт по регламенту начал свою работу, «Боинги» стали приземляться на сокращенную полосу длиной всего 1740 метров – это отремонтированная в прошлые годы часть взлетки. По словам первых пассажиров, никакой разницы при посадке они не почувствовали, полет прошел совершенно нормально.Леонид Мохов, генеральный директор авиакомпании «Нордстар», вместе с остальными пассажирами прилетевший первым рейсом в Норильск, поделился своими ощущениями: «Безопасность полетов – это вопрос первостепенной важности. Мы готовились к этому этапу реконструкции два года. 1740 метров – фактическая протяженность отремонтированного участка полосы - вполне достаточная длина для комфортного взлета и посадки «Боинга». Летчики прошли три этапа подготовки – теоретическую, тренажерную и аэродромную. В реальных условиях они пробовали взлетать и садиться на заданную длину полосы. На это лето определены 22 лучших пилота из 55 экипажей «Нордстара», имеющие огромный опыт полетов в Норильск, и с сегодняшнего дня они начали работать».Из соображений безопасности определено и количество пассажиров, которые принимаются на борт «Боингов». В частности, из Норильска самолеты вылетают с полным салоном людей, 180 человек, но с полупустым баком горючего. На дозаправку в этом направлении самолеты приземляются в Новом Уренгое. Обратно из Москвы и Красноярска рейсы летят напрямую, лайнеры заправляются горючим полностью, но тут количество пассажиров ограничивается, чтобы облегчить массу самолета.«Я уже не раз подчеркивал, что в этот непростой период, на время ремонта полосы, для нас перевозка пассажиров – это не бизнес, а социальная задача. Отсюда формируется и количество пассажиров, и логистика рейсов, и фиксированная стоимость билетов», - отметил Леонид Мохов.