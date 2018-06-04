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4 июня 2018, 15:56



В городском отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними прошел день открытых дверей.

«Акция проводится с целью пропаганды семейного устройства детей-сирот и сопровождения замещающих семей, а также разъяснения семьям с детьми и другим категориям граждан прав несовершеннолетних. Мы стремимся к тому, чтобы все дети, оставшиеся без попечения родителей и которые находятся в госучреждениях, обрели семью», - сообщила Елена Михеева, ведущий специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации города Норильска. Сегодня в Норильском детском доме находятся 53 ребенка, в школе-интернате № 2 – 43 несовершеннолетних. В качестве кандидатов в усыновители (опекуны) из числа посторонних граждан на учете в отделе опеки и попечительства состоят 36 семей. 43 семьи уже воспитывают усыновленных детей. Как отмечают специалисты отдела, кандидаты в усыновители по-прежнему выражают желание принять в свою семью здоровых детей, поэтому серьезные нарушения становятся причиной отказа взять ребенка из учреждений временного пребывания и внесемейного воспитания. «1 июня, в день открытых дверей, к нам обратились за консультацией 22 норильчанина. Больше половины из них – это потенциальные кандидаты в усыновители и опекуны. Также были обращения по вопросам продажи квартиры, изменения фамилии и прочие», - рассказала Елена Михеева. По данным на 1.06.2018, в Норильске под опекой, попечительством и в приемных семьях находятся 430 несовершеннолетних. 130 из них являются сиротами. Остальные – социальные сироты, родители которых находятся в местах лишения свободы или лишены родительских прав. В 2017 году были выявлены и учтены 69 детей, оставшихся без попечения родителей, что значительно меньше, чем в 2016 году. 38 детей передали под опеку, троих – вернули родителям, двоих – усыновили, 22 ребенка были определены в учреждения внесемейного воспитания (детдом, интернат), четверо остались в учреждениях временного пребывания (соцприют, детская больница). «Дети, которые находятся в госучреждениях, в любом случае нуждаются в родителях. И мы призываем горожан обратить на это внимание. Стать кандидатом в опекуны и усыновители – легко. Перечень документов, которые необходимо предоставить, не так уж и велик, как многие думают, да и собрать их не сложно. Мы консультируем по всем вопросам, а также регулярно проводим Школы приемных родителей. Потенциальные усыновители и опекуны должны быть здоровы, несудимы за умышленные преступления против жизни или здоровья граждан, иметь жилье, доход и положительную характеристику. Для начала можно оформить патронат (гостевой режим) и проводить время с ребенком в выходные и праздники, тем самым помогая ему адаптироваться к жизни, которая течет за стенами детдома или интерната», - пояснила Елена Михеева.

Просмотров:192 Его приурочили к Дню защиты детей и провели 1 июня. Мероприятие дало старт акции «Я ребенок, я имею право», которая проводится в рамках конкурса городов России «Город – территория детства». В конкурсе Норильск участвует в третий раз.«Акция проводится с целью пропаганды семейного устройства детей-сирот и сопровождения замещающих семей, а также разъяснения семьям с детьми и другим категориям граждан прав несовершеннолетних. Мы стремимся к тому, чтобы все дети, оставшиеся без попечения родителей и которые находятся в госучреждениях, обрели семью», - сообщила Елена Михеева, ведущий специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации города Норильска.Сегодня в Норильском детском доме находятся 53 ребенка, в школе-интернате № 2 – 43 несовершеннолетних. В качестве кандидатов в усыновители (опекуны) из числа посторонних граждан на учете в отделе опеки и попечительства состоят 36 семей. 43 семьи уже воспитывают усыновленных детей. Как отмечают специалисты отдела, кандидаты в усыновители по-прежнему выражают желание принять в свою семью здоровых детей, поэтому серьезные нарушения становятся причиной отказа взять ребенка из учреждений временного пребывания и внесемейного воспитания.«1 июня, в день открытых дверей, к нам обратились за консультацией 22 норильчанина. Больше половины из них – это потенциальные кандидаты в усыновители и опекуны. Также были обращения по вопросам продажи квартиры, изменения фамилии и прочие», - рассказала Елена Михеева.По данным на 1.06.2018, в Норильске под опекой, попечительством и в приемных семьях находятся 430 несовершеннолетних. 130 из них являются сиротами. Остальные – социальные сироты, родители которых находятся в местах лишения свободы или лишены родительских прав.В 2017 году были выявлены и учтены 69 детей, оставшихся без попечения родителей, что значительно меньше, чем в 2016 году. 38 детей передали под опеку, троих – вернули родителям, двоих – усыновили, 22 ребенка были определены в учреждения внесемейного воспитания (детдом, интернат), четверо остались в учреждениях временного пребывания (соцприют, детская больница).«Дети, которые находятся в госучреждениях, в любом случае нуждаются в родителях. И мы призываем горожан обратить на это внимание. Стать кандидатом в опекуны и усыновители – легко. Перечень документов, которые необходимо предоставить, не так уж и велик, как многие думают, да и собрать их не сложно. Мы консультируем по всем вопросам, а также регулярно проводим Школы приемных родителей. Потенциальные усыновители и опекуны должны быть здоровы, несудимы за умышленные преступления против жизни или здоровья граждан, иметь жилье, доход и положительную характеристику. Для начала можно оформить патронат (гостевой режим) и проводить время с ребенком в выходные и праздники, тем самым помогая ему адаптироваться к жизни, которая течет за стенами детдома или интерната», - пояснила Елена Михеева.