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4 июня 2018, 16:49



У него зазвонил телефон. В Норильске за пользование мобильными устройствами с экзаменов удалили двоих выпускников.

В пункты проведения единого госэксзамена по химии пришли 167 ребят: в 1-й школе ее сдают 110 выпускников, в школе № 36 - 32 человека, в гимназии № 11 - 25 человек. Историю для сдачи ЕГЭ выбрали 189 будущих абитуриентов: в 28-й школе этот предмет пишут 106 человек, в 36-й школе - 53, в 11-й гимназии - 29, в снежногорской школе № 24 - один. Инцидент произошел в 28-й школе. За пользование мобильным телефоном одного ученика удалили из аудитории. Пересдачи предмета у выпускника не будет, т. к. допускается она лишь при получении двойки или пропуска по состоянию здоровья. Не сможет пересдать экзамен и еще один молодой норильчанин. 1 июня в лицее № 3 у подростка, сдававшего профильную математику, на мобильном телефоне в кармане прозвенел будильник, заведенный на 10 часов. Парня с экзамена тут же вывели. Спасло его только то, что за плечами у него была сданная несколькими днями ранее базовая математика. Следующий предмет в графике сдачи ЕГЭ - обязательный для всех учащихся русский язык. Испытание назначено на 6 июня. Далее пойдут предметы по выбору: 9 и 13 июня - английский (устный), 14 июня ребятам предстоит сдать обществознание, 20 июня - физику. К слову обществознание - дисциплина, которая в рейтинге популярности среди предметов по выбору стоит на первом месте - как по стране, так и в отдельно взятом Норильске.

Просмотров:222 Сегодня норильские 11-классники вместе с несколькими выпускниками прошлых лет сдавали ЕГЭ по химии и по истории.В пункты проведения единого госэксзамена по химии пришли 167 ребят: в 1-й школе ее сдают 110 выпускников, в школе № 36 - 32 человека, в гимназии № 11 - 25 человек.Историю для сдачи ЕГЭ выбрали 189 будущих абитуриентов: в 28-й школе этот предмет пишут 106 человек, в 36-й школе - 53, в 11-й гимназии - 29, в снежногорской школе № 24 - один.Инцидент произошел в 28-й школе. За пользование мобильным телефоном одного ученика удалили из аудитории. Пересдачи предмета у выпускника не будет, т. к. допускается она лишь при получении двойки или пропуска по состоянию здоровья.Не сможет пересдать экзамен и еще один молодой норильчанин. 1 июня в лицее № 3 у подростка, сдававшего профильную математику, на мобильном телефоне в кармане прозвенел будильник, заведенный на 10 часов. Парня с экзамена тут же вывели. Спасло его только то, что за плечами у него была сданная несколькими днями ранее базовая математика.Следующий предмет в графике сдачи ЕГЭ - обязательный для всех учащихся русский язык. Испытание назначено на 6 июня. Далее пойдут предметы по выбору: 9 и 13 июня - английский (устный), 14 июня ребятам предстоит сдать обществознание, 20 июня - физику. К слову обществознание - дисциплина, которая в рейтинге популярности среди предметов по выбору стоит на первом месте - как по стране, так и в отдельно взятом Норильске.