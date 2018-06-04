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4 июня 2018, 17:12



Теплые подарки новорожденным норильчатам передали мастерицы-вязальщицы из клубов «Радуга» и «28 петель» накануне Дня защиты детей.

«Игрушки-комфортеры очень востребованы как у недоношенных, так и малышей, которые появились на свет своевременно, – говорит Гульнара. – Передачу подарков решили приурочить к Дню защиты детей. Часть связанных вещей и игрушек отдали в норильскую городскую детскую больницу для ребятишек-торопыжек, которые поспешили появиться на свет, а часть передали в роддом. Я думаю, что наше сотрудничество с норильским роддомом и детской больницей станет постоянным, и мы сможем обеспечивать их потребности в вязанных вещах». Заведующая отделением реанимации новорожденных норильского роддома Ольга Пошивалова говорит, что сейчас отделение переходит на семейно-ориентированное выхаживание. Это значит, что мама принимает самое непосредственное участие в выхаживании ребенка. «Это хорошо тем, что мама, общаясь и контактируя с малышом, передает ему свою флору и помогает адаптироваться к окружающей среде, – говорит Ольга Пошивалова. – Для выхаживания используются домашние вещи, заранее приготовленные ребенку, и с их помощью мама передает ребенку свою энергетику и заботу. Прежде чем игрушка-комфортер попадает к ребенку, мама около суток носит его на своей груди, напитывая его своим запахом и теплом, а после ее подкладывают в кювез к ребенку. Ребенок чувствует запах мамы, перебирает игрушку в руках, и благодаря этому у него появляется не только чувство защищенности, но и формируются нейронные связи, развивается мелкая моторика и интеллект». В отделении очень популярны такие вещи для новорожденных, как шапочки, носочки, варежки. Их больница приобретает самостоятельно, а что-то оставляют мамы выписавшихся маленьких пациентов. Но в настоящее время эти вещи уже сильно изношены и нуждаются в замене. Поэтому подарок от мастериц был очень кстати. Всего в медицинские учреждения было передано более 14 комплектов, состоящих из шапочки, носочков, пледика, варежек и игрушки-комфортера. Кроме того, мастерицы навязали еще отдельно много вещичек, необходимых малышам.

Просмотров:196 Этот подарок вязальщицы готовили детворе не один месяц, а помогал им в этом благотворительный фонд «Территория добра». Закупали нитки, тщательно подбирая качество и цвета, продумывали рисунок и по подсказкам врачей даже придумали носочек с открывающимся верхом, чтобы подключать кроху к различным аппаратам, не снимая его. Гульнара Буйдакова, одна из мастериц клуба «Радуга», говорит, что приходилось учитывать малейшие нюансы: качество ниток – шерсть или хлопок, их мягкость или, наоборо,т шероховатость; необходимые размеры носочков, царапок, шапочек, кофточек и покрывал и, конечно, необходимые малышатам игрушки-комфортеры.«Игрушки-комфортеры очень востребованы как у недоношенных, так и малышей, которые появились на свет своевременно, – говорит Гульнара. – Передачу подарков решили приурочить к Дню защиты детей. Часть связанных вещей и игрушек отдали в норильскую городскую детскую больницу для ребятишек-торопыжек, которые поспешили появиться на свет, а часть передали в роддом. Я думаю, что наше сотрудничество с норильским роддомом и детской больницей станет постоянным, и мы сможем обеспечивать их потребности в вязанных вещах».Заведующая отделением реанимации новорожденных норильского роддома Ольга Пошивалова говорит, что сейчас отделение переходит на семейно-ориентированное выхаживание. Это значит, что мама принимает самое непосредственное участие в выхаживании ребенка.«Это хорошо тем, что мама, общаясь и контактируя с малышом, передает ему свою флору и помогает адаптироваться к окружающей среде, – говорит Ольга Пошивалова. – Для выхаживания используются домашние вещи, заранее приготовленные ребенку, и с их помощью мама передает ребенку свою энергетику и заботу. Прежде чем игрушка-комфортер попадает к ребенку, мама около суток носит его на своей груди, напитывая его своим запахом и теплом, а после ее подкладывают в кювез к ребенку. Ребенок чувствует запах мамы, перебирает игрушку в руках, и благодаря этому у него появляется не только чувство защищенности, но и формируются нейронные связи, развивается мелкая моторика и интеллект».В отделении очень популярны такие вещи для новорожденных, как шапочки, носочки, варежки. Их больница приобретает самостоятельно, а что-то оставляют мамы выписавшихся маленьких пациентов. Но в настоящее время эти вещи уже сильно изношены и нуждаются в замене. Поэтому подарок от мастериц был очень кстати.Всего в медицинские учреждения было передано более 14 комплектов, состоящих из шапочки, носочков, пледика, варежек и игрушки-комфортера. Кроме того, мастерицы навязали еще отдельно много вещичек, необходимых малышам.