Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 июня 2018, 17:28



Первая сотня юных норильчан отправилась отдыхать в Анапу. 50 школьников поехали к морю в лагерь «Вита» и 50 - в «Премьеру».

По очереди каждый отряд сдает чемоданы. При этом самим ребятам в очереди стоять не надо, они заранее зарегистрированы по спискам из управления образования, на них выписаны посадочные талоны. Чемоданы остаются у стойки, дети уходят на второй этаж в зал ожидания, где они никому не будут мешать и где достаточно места для маленьких непосед. Вещами занимаются заранее назначенные старшие ребята - вместе с работником аэропорта приклеивают к ручкам чемоданов бирки и помогают загружать их на транспортерную ленту. Наталья Рожнова, заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования, в ведомстве которой находится организация выездных и пришкольных лагерей, говорит, что схема отработана годами, все выстроено таким образом, чтобы, во-первых, шумная толпа не растерялась в аэропорту, а во-вторых, не мешала другим пассажирам. «Согласно договору, заключенному между управлением образования и аэропортом «Норильск», нашей группе выделяется отдельная стойка регистрации, и спецконтроль мы проходим тоже отдельно от остальных пассажиров. Ребенок получает посадочный талон и документы только у зоны спецконтроля, проходит его, и затем сотрудники аэропорта возвращают документы воспитателям», - говорит Наталья Рожнова. Сама Рожнова сопровождает все группы выезжающих детей до момента посадки в самолет. К слову, в случае с выездом в Анапу дети должны довезти свои чемоданы от автобуса в Норильске до стойки регистрации. Дальше в Москве вещи перегружают на рейс до Анапы, а на месте грузчики их загружают в автобус до лагеря, то есть хозяева получают свои вещи уже в самом лагере, что очень удобно, когда речь идет о небольших ребятишках. В общей сложности этим летом 915 детей отдохнут и оздоровятся в выездных лагерях по линии норильского муниципалитета и 818 - по путевкам «Норильского никеля».

Просмотров:184 Каждый шаг ребятишек в аэропорту организован, рассчитан, выверен. На чемоданах - разноцветные листы с именами и номерами телефона сопровождающих воспитателей, чтобы ничего не потерялось. Каждый цвет - отдельный отряд.По очереди каждый отряд сдает чемоданы. При этом самим ребятам в очереди стоять не надо, они заранее зарегистрированы по спискам из управления образования, на них выписаны посадочные талоны. Чемоданы остаются у стойки, дети уходят на второй этаж в зал ожидания, где они никому не будут мешать и где достаточно места для маленьких непосед. Вещами занимаются заранее назначенные старшие ребята - вместе с работником аэропорта приклеивают к ручкам чемоданов бирки и помогают загружать их на транспортерную ленту.Наталья Рожнова, заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования, в ведомстве которой находится организация выездных и пришкольных лагерей, говорит, что схема отработана годами, все выстроено таким образом, чтобы, во-первых, шумная толпа не растерялась в аэропорту, а во-вторых, не мешала другим пассажирам.«Согласно договору, заключенному между управлением образования и аэропортом «Норильск», нашей группе выделяется отдельная стойка регистрации, и спецконтроль мы проходим тоже отдельно от остальных пассажиров. Ребенок получает посадочный талон и документы только у зоны спецконтроля, проходит его, и затем сотрудники аэропорта возвращают документы воспитателям», - говорит Наталья Рожнова.Сама Рожнова сопровождает все группы выезжающих детей до момента посадки в самолет.К слову, в случае с выездом в Анапу дети должны довезти свои чемоданы от автобуса в Норильске до стойки регистрации. Дальше в Москве вещи перегружают на рейс до Анапы, а на месте грузчики их загружают в автобус до лагеря, то есть хозяева получают свои вещи уже в самом лагере, что очень удобно, когда речь идет о небольших ребятишках.В общей сложности этим летом 915 детей отдохнут и оздоровятся в выездных лагерях по линии норильского муниципалитета и 818 - по путевкам «Норильского никеля».