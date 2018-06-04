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4 июня 2018, 17:57



Сбор средств для нуждающихся беременных женщин и матерей прошел 3 июня во всех российских храмах. Норильск присоединился к акции.

Тогда верующие собрали свыше 39 миллионов рублей, на которые было создано более 100 новых центров гуманитарной помощи в различных регионах России. В центрах гуманитарной помощи матери и беременные женщины, находящиеся в трудном материальном положении, получают продукты питания, одежду, средства гигиены и детские вещи. В Норильске этой категории семей, кроме государства, помогает Центр милосердия: на грантовые средства центр создал телефон милосердия, пункт приема гуманитарной помощи «Лавка чудес», детскую игровую комнату в здании женской консультации и т. д. На попечении центра, возглавляемого Татьяной Ласточкиной, ежегодно находятся около 50 «сложных» семей, где мама одна воспитывает детей.

Просмотров:174 Благотворительную акцию приурочили к Дню защиты детей, она прошла по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее подобный всероссийский сбор был организован в 2016 году и также был связан с Международным днем защиты детей.Тогда верующие собрали свыше 39 миллионов рублей, на которые было создано более 100 новых центров гуманитарной помощи в различных регионах России.В центрах гуманитарной помощи матери и беременные женщины, находящиеся в трудном материальном положении, получают продукты питания, одежду, средства гигиены и детские вещи.В Норильске этой категории семей, кроме государства, помогает Центр милосердия: на грантовые средства центр создал телефон милосердия, пункт приема гуманитарной помощи «Лавка чудес», детскую игровую комнату в здании женской консультации и т. д. На попечении центра, возглавляемого Татьяной Ласточкиной, ежегодно находятся около 50 «сложных» семей, где мама одна воспитывает детей.