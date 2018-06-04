Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 июня 2018, 18:28



В День защиты детей началась регистрация на третий благотворительный забег «Норильск, беги со мной».

Так, в прошлом, 2017 году на благотворительный забег зарегистрировались 2854 человека, собрано было 708 тысяч рублей благотворительных взносов. В этом году в первый летний день буквально в течение часа зарегистрировались десять человек. «В этот раз мы собираем средства, а требуется очень большая сумма - порядка одного миллиона рублей, на операцию замечательному парню, 11-летнему Виктору Чернушкину, – рассказывает Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». – У него буллезный эпидермолиз, дистрофическая форма. Таких детей называют детьми-бабочками. Несмотря на свой диагноз, он очень жизнерадостный и позитивный ребенок, который радуется жизни вопреки боли и страданиям и занимается музыкой. Ему сейчас очень тяжело ходить из-за того, что постоянно идет разрыв тканей, а операция даст ему большую подвижность. Витя написал письмо-обращение к норильчанам: «Я хочу после операции ходить и чтобы у меня ничего не болело». Зарегистрироваться на забег можно до 5 июля 2018 года. Для этого необходимо прийти в благотворительный фонд «Территория добра» и внести благотворительный стартовый взнос в размере от 200 рублей. Размер взноса остается неизменным с прошлого года. БФ «Территория добра» находится по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 4 (нежилой подъезд). Телефон для справок 46-53-33. Также необходимую информацию о благотворительном забеге «Норильск, беги со мной» можно получить в управлении благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» по телефону 25-81-48. Со дня на день заработает ссылка на TimePad и у норильчан появится больше возможностей для регистрации на благотворительный забег «Норильск, беги со мной».

Просмотров:221 В этом году благотворительный забег состоится 7 июля. Собранные средства будут направлены на программу помощи больным детям «Наши дети» Благотворительного фонда социальных программ «Территория добра», которая действует с 2016 года при поддержке «Норникеля». Благодаря совместным проектам фонда и волонтерского движения «Норникеля» «Комбинат добра», благотворительному забегу «Норильск, беги со мной» и благотворительному спектаклю «Золушка» было собрано более полутора миллионов рублей. На собранные средства, начиная с 2016 года, удалось оплатить ребятишкам 13 дорогостоящих курсов реабилитации и лечения.Так, в прошлом, 2017 году на благотворительный забег зарегистрировались 2854 человека, собрано было 708 тысяч рублей благотворительных взносов. В этом году в первый летний день буквально в течение часа зарегистрировались десять человек.«В этот раз мы собираем средства, а требуется очень большая сумма - порядка одного миллиона рублей, на операцию замечательному парню, 11-летнему Виктору Чернушкину, – рассказывает Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». – У него буллезный эпидермолиз, дистрофическая форма. Таких детей называют детьми-бабочками. Несмотря на свой диагноз, он очень жизнерадостный и позитивный ребенок, который радуется жизни вопреки боли и страданиям и занимается музыкой. Ему сейчас очень тяжело ходить из-за того, что постоянно идет разрыв тканей, а операция даст ему большую подвижность. Витя написал письмо-обращение к норильчанам: «Я хочу после операции ходить и чтобы у меня ничего не болело».Зарегистрироваться на забег можно до 5 июля 2018 года. Для этого необходимо прийти в благотворительный фонд «Территория добра» и внести благотворительный стартовый взнос в размере от 200 рублей. Размер взноса остается неизменным с прошлого года. БФ «Территория добра» находится по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 4 (нежилой подъезд). Телефон для справок 46-53-33.Также необходимую информацию о благотворительном забеге «Норильск, беги со мной» можно получить в управлении благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» по телефону 25-81-48.Со дня на день заработает ссылка на TimePad и у норильчан появится больше возможностей для регистрации на благотворительный забег «Норильск, беги со мной».