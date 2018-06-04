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4 июня 2018, 18:35



Норильские полицейские и представители общественности почтили память погибших сотрудников.

В канун Дня памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел стражи порядка совместно с близкими и родными погибших сотрудников, ветеранами и членами Общественного совета отдела МВД по г. Норильску в храме почтили память погибших коллег и близких. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и выразили слова благодарности родным и близким за героев, отдавших свою жизнь в борьбе с преступностью. По окончании торжественного мероприятия сотрудники полиции, ветераны и родственники погибших сотрудников возложили живые цветы к мемориальной доске, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:159 В Норильске сотрудники, ветераны органов внутренних дел, члены Общественного совета и священнослужители почтили память по погибшим при исполнении служебного долга.В канун Дня памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел стражи порядка совместно с близкими и родными погибших сотрудников, ветеранами и членами Общественного совета отдела МВД по г. Норильску в храме почтили память погибших коллег и близких.Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и выразили слова благодарности родным и близким за героев, отдавших свою жизнь в борьбе с преступностью.По окончании торжественного мероприятия сотрудники полиции, ветераны и родственники погибших сотрудников возложили живые цветы к мемориальной доске, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.