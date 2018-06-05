Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 июня 2018, 09:57



Норильская «Лествица» - в числе победителей президентского грантового конкурса.

В число победителей вошел Норильск в номинации «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», победителем стал Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» с проектом «Очумелые ручки». Проект направлен на привитие или восстановление бытовых навыков у лиц, ведущих асоциальный образ жизни, проходящих социальную реабилитацию в соццентре «Лествица» посредством проведения занятий в мастерской с работой по двум направлениям – столярному и швейному. Занятия разовьют в участниках программы такие чувства, как дисциплина, чувство личной ответственности, исполнительность и умение производить что-то собственным трудом. Уверенность в своих силах, позитивное отношение к труду необходимы для успешной социализации после прохождения реабилитации и минимизируют риск рецидивов. Срок реализации проекта - с 1 июля 2018 года по 31 июля 2019 года. Отметим, всего в перечень победителей вошла 1551 некоммерческая организация. Общая сумма грантов составила почти 3,15 млрд рублей, средства будут выделены на реализацию проектов по 13 направлениям. Большинство некоммерческих организаций - победителей конкурса расположено в 82 регионах страны. Красноярский край представлен в первом конкурсе 116 некоммерческими организациями. Из 132 проектов к экспертизе было допущено 129 заявок. По итогам экспертизы 37 проектов по 11 направлениям получили поддержку Фонда президентских грантов. Общая сумма грантов, выделенных на эти проекты, составила более 51,6 млн рублей. Максимальную сумму поддержки получили: некоммерческое партнерство «Красноярский центр иппотерапии» - 8,4 млн рублей, Красноярская общественная организация «Ассоциация молодых педагогов» - 4 млн рублей, Красноярская экологическая организация «Природа Сибири» - 3,5 млн рублей.

Просмотров:224 Состоялось заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 37 проектов некоммерческих организаций Красноярского края получат поддержку по итогам первого конкурса президентских грантов в 2018 году.В число победителей вошел Норильск в номинации «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», победителем стал Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» с проектом «Очумелые ручки». Проект направлен на привитие или восстановление бытовых навыков у лиц, ведущих асоциальный образ жизни, проходящих социальную реабилитацию в соццентре «Лествица» посредством проведения занятий в мастерской с работой по двум направлениям – столярному и швейному. Занятия разовьют в участниках программы такие чувства, как дисциплина, чувство личной ответственности, исполнительность и умение производить что-то собственным трудом. Уверенность в своих силах, позитивное отношение к труду необходимы для успешной социализации после прохождения реабилитации и минимизируют риск рецидивов. Срок реализации проекта - с 1 июля 2018 года по 31 июля 2019 года.Отметим, всего в перечень победителей вошла 1551 некоммерческая организация. Общая сумма грантов составила почти 3,15 млрд рублей, средства будут выделены на реализацию проектов по 13 направлениям. Большинство некоммерческих организаций - победителей конкурса расположено в 82 регионах страны.Красноярский край представлен в первом конкурсе 116 некоммерческими организациями. Из 132 проектов к экспертизе было допущено 129 заявок. По итогам экспертизы 37 проектов по 11 направлениям получили поддержку Фонда президентских грантов. Общая сумма грантов, выделенных на эти проекты, составила более 51,6 млн рублей.Максимальную сумму поддержки получили: некоммерческое партнерство «Красноярский центр иппотерапии» - 8,4 млн рублей, Красноярская общественная организация «Ассоциация молодых педагогов» - 4 млн рублей, Красноярская экологическая организация «Природа Сибири» - 3,5 млн рублей.