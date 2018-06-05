Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 июня 2018, 10:23



Почти двое суток прошло с момента аварии на ВОЛС. Линия еще не восстановлена.

Вчера в 22 часа в ООО «Единство» сообщили, что место повреждения ВОЛС определено, начата подготовка вертолета к вылету, который назначен на 5 июня в 9.30. Плановый срок устранения аварии прежний - 72 часа с момента возникновения.

Просмотров:537 Напомним, обрыв на ВОЛС произошел на участке Норильск – Снежногорск в воскресенье, 3 июня, в 12.50. Аварийная бригада выехала к месту повреждения, однако из-за начала таяния льда рабочие не смогли добраться до места, где произошел обрыв линии.Вчера в 22 часа в ООО «Единство» сообщили, что место повреждения ВОЛС определено, начата подготовка вертолета к вылету, который назначен на 5 июня в 9.30.Плановый срок устранения аварии прежний - 72 часа с момента возникновения.