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5 июня 2018, 10:45



Сегодня, накануне праздничной программы «Лето. Пушкин. Норильск», в Пушкинском сквере проходит субботник.

Как сообщалось ранее, 6 июня в Пушкинском сквере пройдет традиционное мероприятие, приуроченное к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В программе вечера: чтение стихов, исполнение песен, викторины, сказочный аквагрим, буккроссинг и другое. Начало в 18.00. Сегодня в сквере проходит субботник. Ранее его планировалось провести только в 17.00, однако появилась необходимость в дополнительных усилиях, поэтому организаторы назначили еще время для уборки снега. «Всех желающих ждем с лопатами в 10 и 14 часов. Уж больно хитрый наст, техника не взяла», - сообщила представитель оргкомитета Ирина Даниленко. Принять участие в субботнике и самом празднике могут все желающие. Дополнительная информация по телефону 8-913-501-47-03.

Просмотров:299 Место проведения праздника необходимо привести в достойный вид после долгой зимы.Как сообщалось ранее, 6 июня в Пушкинском сквере пройдет традиционное мероприятие, приуроченное к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В программе вечера: чтение стихов, исполнение песен, викторины, сказочный аквагрим, буккроссинг и другое. Начало в 18.00.Сегодня в сквере проходит субботник. Ранее его планировалось провести только в 17.00, однако появилась необходимость в дополнительных усилиях, поэтому организаторы назначили еще время для уборки снега. «Всех желающих ждем с лопатами в 10 и 14 часов. Уж больно хитрый наст, техника не взяла», - сообщила представитель оргкомитета Ирина Даниленко.Принять участие в субботнике и самом празднике могут все желающие. Дополнительная информация по телефону 8-913-501-47-03.