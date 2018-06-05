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5 июня 2018, 11:01



Медведев расширил возможности использования материнского капитала. Эти средства теперь можно направлять на перекредитование вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость.

Медведев сообщил, что подписал постановление правительства, которое «дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование, в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, до и после рождения второго ребенка и последующих детей», передает ТАСС. Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на то, что в последнее время в РФ сложилась тенденция по снижению ставок по ипотеке, и довольно большое количество семей, которые имеют материнский капитал, выразили желание направить его на рефинансирование кредитов. «Такой возможности у них не было, но подписанное постановление такую возможность предоставляет», - отметила она. По мнению Голиковой, потенциально новой возможностью могут воспользоваться 1,9 млн семей.

Просмотров:295 Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, о чем сообщил на совещании с вице-премьерами. Председатель правительства напомнил, что сейчас средства маткапитала можно использовать на перекредитование ранее выданных кредитов под строительство и приобретение жилья, но только в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго ребенка или последующих детей. «Это не очень удобно, людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами», - считает глава кабмина.Медведев сообщил, что подписал постановление правительства, которое «дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование, в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, до и после рождения второго ребенка и последующих детей», передает ТАСС.Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на то, что в последнее время в РФ сложилась тенденция по снижению ставок по ипотеке, и довольно большое количество семей, которые имеют материнский капитал, выразили желание направить его на рефинансирование кредитов. «Такой возможности у них не было, но подписанное постановление такую возможность предоставляет», - отметила она. По мнению Голиковой, потенциально новой возможностью могут воспользоваться 1,9 млн семей.