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5 июня 2018, 11:11



Ледоход - в 145 км от Дудинки. Угрозы подтопления нет.

Критический уровень воды в районе Дудинки – Левинские Пески (1950 см), так что угрозы подтопления нет. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Таймырского муниципального района, уровень воды возле поселка Потапово составляет 806 см (+ 62 см за сутки). Накануне, 4 июня, в первой половине дня в Потапово была зафиксирована первая подвижка льда. В 2017 году 4 июня в Потапово шел ледоход (3 балла).

Просмотров:452 Сегодня, 5 июня, по состоянию на 08.00 в районе Дудинки уровень воды в Енисее составил 1078 см (+28 см за сутки). Кромка льда на Енисее находится в 145 км от Дудинки (55 км выше Потапово). Годом ранее кромка льда в это время находилась в 47 км выше Потапово, а уровень воды в Дудинке находился на отметке 1282 см.Критический уровень воды в районе Дудинки – Левинские Пески (1950 см), так что угрозы подтопления нет.Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Таймырского муниципального района, уровень воды возле поселка Потапово составляет 806 см (+ 62 см за сутки). Накануне, 4 июня, в первой половине дня в Потапово была зафиксирована первая подвижка льда. В 2017 году 4 июня в Потапово шел ледоход (3 балла).