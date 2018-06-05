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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:49 Из-за погодных условий бригада ремонтников не может вылететь к месту аварии на ВОЛС
16:48 «Норникель» пополняет парк горной техники на Быстринском ГОКе.
16:15 Сегодня в Норильске наградили бизнесменов, которые вышли в финал конкурса социальных предпринимателей. Авторы лучших коммерческих проектов получат от «Норникеля» беспроцентный заем на их реализацию.
15:43 12 июня во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России.
13:23 200 «матрешек» за полчаса. В Норильске прошла акция под названием «Пристегнись – Притормози!». Водителям раздавали наклейки.
13:13 Вылет аварийной бригады к месту повреждения ВОЛС отложен до 19 часов из-за погоды.
12:53 Члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий перед отдыхом в Шушенском побывали в столице Таймыра.
12:34 Цены на авиабилеты готовы к взлету. Российские авиакомпании сетуют на рост цен на керосин.
12:25 Выборы губернатора Красноярского края депутаты ЗС назначат на сессии 7 июня.
12:19 В середине месяца вслед за ледоходом на Таймыр придут баржи с продуктами, и жители Норильска смогут покупать их по летним ценам. Советы по выбору свежих фруктов и ягод дает Роспотребнадзор.
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