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5 июня 2018, 11:32



В Норильске подвели итоги конкурса детского рисунка, посвященного 300-летию МВД России.

Каждая работа участника конкурса отличалась творческим подходом, была посвящена разным направлениям деятельности полиции. По итогам конкурса шестеро участников получили благодарственные письма, два образовательных учреждения наградили почетными грамотами и четверо детей получили ценные подарки. Конкурс был проведен при поддержке Общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску.

Просмотров:271 Более 90 работ потупило от норильских детей на суд жюри. Отличительной особенностью юбилейного года, а именно в этом году конкурс посвящен 300-летию российской полиции, стали рисунки стражей правопорядка от времен Российской империи и до наших дней, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Каждая работа участника конкурса отличалась творческим подходом, была посвящена разным направлениям деятельности полиции.По итогам конкурса шестеро участников получили благодарственные письма, два образовательных учреждения наградили почетными грамотами и четверо детей получили ценные подарки.Конкурс был проведен при поддержке Общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску.