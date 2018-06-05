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5 июня 2018, 12:19



В середине месяца вслед за ледоходом на Таймыр придут баржи с продуктами, и жители Норильска смогут покупать их по летним ценам. Советы по выбору свежих фруктов и ягод дает Роспотребнадзор.

Также обязательно стоит обращать внимание на цвет, внешний вид и запах продуктов. Что касается выбора ягод, они должны быть: - сухими, без признаков гниения; - однородного и насыщенного цвета; - с зелеными листиками «чашечки»; - с упругой блестящей гладкой поверхностью, без вмятин и повреждений; - с насыщенным запахом. Если ягоды влажные, мягкие, с пятнами на поверхности, неоднородного цвета, с сухими листиками «чашечки», не имеют запаха – от их покупки лучше воздержаться. «При покупке обратите внимание на упаковку и емкость, где хранились ягоды. Если на дне, стенках присутствует влага, то это значит, что плоды скорее всего несвежие. Также очень часто сверху выкладывают хорошую, красивую клубнику, дабы прикрыть нижний слой из некачественных плодов», – говорится в сообщении.

Просмотров:290 В первую очередь продукты не должны иметь видимых повреждений или признаков порчи. На всех упаковках фруктов, овощей и ягод должны быть этикетки с информацией. Ко всем продуктам должны прилагаться сопроводительные документы, которые продавец обязан предъявить по требованию покупателя. Кроме того, не стоит покупать дыни и арбузы, которые надрезаны или продаются частями. Нужно воздержаться и от покупок возле дорог и трасс, рядом с магазинами и торговыми центрами, во дворах домов. Брать овощи, фрукты и ягоды необходимо только в проверенных местах, приводит НИА-Красноярск советы краевого Роспотребнадзора.Также обязательно стоит обращать внимание на цвет, внешний вид и запах продуктов.Что касается выбора ягод, они должны быть:- сухими, без признаков гниения;- однородного и насыщенного цвета;- с зелеными листиками «чашечки»;- с упругой блестящей гладкой поверхностью, без вмятин и повреждений;- с насыщенным запахом.Если ягоды влажные, мягкие, с пятнами на поверхности, неоднородного цвета, с сухими листиками «чашечки», не имеют запаха – от их покупки лучше воздержаться.«При покупке обратите внимание на упаковку и емкость, где хранились ягоды. Если на дне, стенках присутствует влага, то это значит, что плоды скорее всего несвежие. Также очень часто сверху выкладывают хорошую, красивую клубнику, дабы прикрыть нижний слой из некачественных плодов», – говорится в сообщении.