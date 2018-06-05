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5 июня 2018, 12:25



Выборы губернатора Красноярского края депутаты ЗС назначат на сессии 7 июня.

В обсуждении приняли участие первый вице-спикер Алексей Клешко, заместитель председателя Законодательного собрания Алексей Кулеш, руководители комитетов, лидеры фракций, председатель Счетной палаты Татьяна Давыденко, начальники подразделений аппарата краевого парламента. В повестку включено около 30 вопросов, в том числе: - о назначении выборов губернатора Красноярского края; - о назначении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №5; - доклад уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой о соблюдении прав и законных интересов детей в Красноярском крае в 2017 году; - доклад уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Семена Пальчина о проблемах реализации конституционных прав и свобод коренных малочисленных народов на территории Красноярского края в 2017 году; - информация об экологической обстановке в Красноярском крае; - информация о комплексном плане мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Красноярске. Кроме того, Дмитрий Свиридов сообщил, что следующее заседание сессии краевого парламента предполагается провести 5 июля, говорится в сообщении.

Просмотров:243 Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов провел заседание совета Законодательного собрания. Народные избранники рассмотрели повестку предстоящей сессии, которая намечена на 7 июня, сообщает НИА-Красноярск.В обсуждении приняли участие первый вице-спикер Алексей Клешко, заместитель председателя Законодательного собрания Алексей Кулеш, руководители комитетов, лидеры фракций, председатель Счетной палаты Татьяна Давыденко, начальники подразделений аппарата краевого парламента.В повестку включено около 30 вопросов, в том числе:- о назначении выборов губернатора Красноярского края;- о назначении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №5;- доклад уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой о соблюдении прав и законных интересов детей в Красноярском крае в 2017 году;- доклад уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Семена Пальчина о проблемах реализации конституционных прав и свобод коренных малочисленных народов на территории Красноярского края в 2017 году;- информация об экологической обстановке в Красноярском крае;- информация о комплексном плане мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Красноярске.Кроме того, Дмитрий Свиридов сообщил, что следующее заседание сессии краевого парламента предполагается провести 5 июля, говорится в сообщении.