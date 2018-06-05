Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 июня 2018, 12:34



Цены на авиабилеты готовы к взлету. Российские авиакомпании сетуют на рост цен на керосин.

«По мнению АЭВТ (Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта), текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», - приводит ТАСС строки из письма АЭВТ. Цены на авиатопливо только за апрель-май выросли относительно марта на 13,5%. В течение 2017 года рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2%. В письме авиакомпании просят проанализировать ситуацию на керосиновом рынке и по итогам анализа провести совещание по этой проблеме, говорится в сообщении.

Просмотров:270 Крупные авиакомпании России, объединившиеся в ассоциацию, направили письмо вице-премьеру Максиму Акимову о возможном увеличении стоимости авиабилетов, сообщает ТАСС.«По мнению АЭВТ (Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта), текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», - приводит ТАСС строки из письма АЭВТ.Цены на авиатопливо только за апрель-май выросли относительно марта на 13,5%. В течение 2017 года рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2%.В письме авиакомпании просят проанализировать ситуацию на керосиновом рынке и по итогам анализа провести совещание по этой проблеме, говорится в сообщении.