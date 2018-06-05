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5 июня 2018, 12:53

Члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий перед отдыхом в Шушенском побывали в столице Таймыра.


Поездка 20 членов общества в Дудинку состоялась благодаря заботе управления социальной политики. В Международный день защиты детей норильчане, которые в детстве вместе с родителями подвергались репрессиям, не только вспоминали это тяжелое время, но и радовались достопримечательностям Дудинки. Гостей, среди которых были и потомки тех, кто отбывал ссылку в тундровых поселках, встречали в Таймырском доме народного творчества. В двух чумах национального стойбища «Таймырская Ойкумена», расположенного за зданием ТДНТ, гостям рассказали об обычаях коренных народов Крайнего Севера.
Знаток культуры долган Анна Барболина, семья которой в сталинское время также подвергалась гонениям в тундре, не только поделилась воспоминаниями, но и вручила свои книги, посвященные родному народу, топонимике Таймыра. А председатель Обществ защиты жертв политических репрессий Елизавета Обст в ответ одарила хозяйку чума собственноручно испеченным пирогом с таймырскими ягодами. Для гостей также провели экскурсию по международной выставке «Вдохновленные тундрой», в которой приняли участие художники Норильска, Красноярска, скандинавских стран.
С сегодняшнего дня, 5 июня, девять человек из общества находятся на 17-дневном отдыхе и лечении в санатории «Шушенский». Путевки оплатила компания «Норникель». Уже не первый год она заботится об оздоровлении норильчан, на детство которых пришлось бремя незаконных репрессий.

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    Список новостей

 5 июня 2018 
17:49   Из-за погодных условий бригада ремонтников не может вылететь к месту аварии на ВОЛС 16:48   «Норникель» пополняет парк горной техники на Быстринском ГОКе.
16:15   Сегодня в Норильске наградили бизнесменов, которые вышли в финал конкурса социальных предпринимателей. Авторы лучших коммерческих проектов получат от «Норникеля» беспроцентный заем на их реализацию. 15:43   12 июня во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России.
13:23   200 «матрешек» за полчаса. В Норильске прошла акция под названием «Пристегнись – Притормози!». Водителям раздавали наклейки. 13:13   Вылет аварийной бригады к месту повреждения ВОЛС отложен до 19 часов из-за погоды.
12:53   Члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий перед отдыхом в Шушенском побывали в столице Таймыра. 12:34   Цены на авиабилеты готовы к взлету. Российские авиакомпании сетуют на рост цен на керосин.
12:25   Выборы губернатора Красноярского края депутаты ЗС назначат на сессии 7 июня. 12:19   В середине месяца вслед за ледоходом на Таймыр придут баржи с продуктами, и жители Норильска смогут покупать их по летним ценам. Советы по выбору свежих фруктов и ягод дает Роспотребнадзор.
11:32   В Норильске подвели итоги конкурса детского рисунка, посвященного 300-летию МВД России. 11:11   Ледоход - в 145 км от Дудинки. Угрозы подтопления нет.
11:01   Медведев расширил возможности использования материнского капитала. Эти средства теперь можно направлять на перекредитование вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость. 10:45   Сегодня, накануне праздничной программы «Лето. Пушкин. Норильск», в Пушкинском сквере проходит субботник.
10:23   Почти двое суток прошло с момента аварии на ВОЛС. Линия еще не восстановлена. 09:57   Норильская «Лествица» - в числе победителей президентского грантового конкурса.

 4 июня 2018 
18:35   Норильские полицейские и представители общественности почтили память погибших сотрудников. 18:28   В День защиты детей началась регистрация на третий благотворительный забег «Норильск, беги со мной».
17:57   Сбор средств для нуждающихся беременных женщин и матерей прошел 3 июня во всех российских храмах. Норильск присоединился к акции. 17:28   Первая сотня юных норильчан отправилась отдыхать в Анапу. 50 школьников поехали к морю в лагерь «Вита» и 50 - в «Премьеру».
17:12   Теплые подарки новорожденным норильчатам передали мастерицы-вязальщицы из клубов «Радуга» и «28 петель» накануне Дня защиты детей. 16:49   У него зазвонил телефон. В Норильске за пользование мобильными устройствами с экзаменов удалили двоих выпускников.
15:56   В городском отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними прошел день открытых дверей. 15:24   Сегодня в Норильске начался третий этап реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта.
13:12   Для улучшения качества оказываемых услуг в Норильске ООО «Единство» запустило опрос. 13:06   Быстрому восстановлению порыва на ВОЛС помешало таяние льда.
12:35   Подвижка льда отмечена в поселке Потапово. До Дудинки ледоходу осталось преодолеть 200-250 км. 11:40   Суперфинал главного детского литературного конкурса страны прошел в День защиты детей на Красной площади. Генеральным партнером «Живой классики» выступила компания «Норникель».

 1 июня 2018 
15:37   Признайся в любви России. Норильчанам предлагают принять участие во всероссийском конкурсе, который проходит в преддверии Дня России. 13:35   В Норильске могут открыть производство азотных удобрений на экспорт.
13:24   Сегодня во всех районах Норильска распахнули свои двери городские летние лагеря и профильные школы. 13:15   «Викинг сработал отлично». Служебный пес помог раскрыть убийство в Норильске.
12:58   Сегодня норильские 11-классники сдают ЕГЭ по профильной математике. 12:49   Норильские баскетболисты перенимают опыт выдающихся спортсменов. «Норникель» организовал в столице края лагерь CSKA juNior.
12:31   За добровольную сдачу оружия в полицию можно получить вознаграждение. 12:24   Норильчанин предстанет перед судом за регистрацию торговой организации на человека, копию паспорта которого нашел в интернете.
12:13   Сегодня по центральной улице Норильска будет ограничено движение всех видов транспорта. 12:04   В Игарке начался ледоход.
10:51   1 июня - Международный день защиты детей. 10:45   Накануне в Норильске прошла церемония награждения участников и победителей конкурса молодежных проектов.
09:24   В Норильске стартовал прием заявок на фотоконкурс первого гастрономического фестиваля «СЕВЕР».

 31 мая 2018 
17:26   «Норникель» представит новый бренд никеля. Очередной этап по замене оснастки существующего парка электролизных ванн стартовал в цехе электролиза никеля Кольской ГМК. 17:20   Надо успеть до 5 июня. Для норильских выпускников, поступающих в вузы на материке, выделены дополнительные билеты.
16:48   Чтобы снизить число ДТП, на некоторых перекрестках Норильска перепрограммируют работу светофоров. 15:49   Епископ Агафангел совершил молебен в аэропорту города Норильска перед началом ремонтных работ.
15:44   Норильские полицейские готовы к обеспечению охраны общественного порядка в День защиты детей. 15:00   В Норильске продолжается приемка пришкольных лагерей. Сегодня комиссия побывала в школах Талнаха № 30, 33, 27 и в оганерской средней школе № 41.
14:14   Во Дворце спорта «Арктика» впервые прошел Кубок Норильска по классическому пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. 13:53   12-й Фестиваль северной поэзии соберет в стенах публичной библиотеки Норильска местных поэтов и писателей.
13:33   Сегодня сотрудники норильского полицейского подразделения по делам несовершеннолетних получают поздравления с профессиональным праздником.




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