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5 июня 2018, 12:53



Члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий перед отдыхом в Шушенском побывали в столице Таймыра.

Знаток культуры долган Анна Барболина, семья которой в сталинское время также подвергалась гонениям в тундре, не только поделилась воспоминаниями, но и вручила свои книги, посвященные родному народу, топонимике Таймыра. А председатель Обществ защиты жертв политических репрессий Елизавета Обст в ответ одарила хозяйку чума собственноручно испеченным пирогом с таймырскими ягодами. Для гостей также провели экскурсию по международной выставке «Вдохновленные тундрой», в которой приняли участие художники Норильска, Красноярска, скандинавских стран. С сегодняшнего дня, 5 июня, девять человек из общества находятся на 17-дневном отдыхе и лечении в санатории «Шушенский». Путевки оплатила компания «Норникель». Уже не первый год она заботится об оздоровлении норильчан, на детство которых пришлось бремя незаконных репрессий.

Просмотров:237 Поездка 20 членов общества в Дудинку состоялась благодаря заботе управления социальной политики. В Международный день защиты детей норильчане, которые в детстве вместе с родителями подвергались репрессиям, не только вспоминали это тяжелое время, но и радовались достопримечательностям Дудинки. Гостей, среди которых были и потомки тех, кто отбывал ссылку в тундровых поселках, встречали в Таймырском доме народного творчества. В двух чумах национального стойбища «Таймырская Ойкумена», расположенного за зданием ТДНТ, гостям рассказали об обычаях коренных народов Крайнего Севера.Знаток культуры долган Анна Барболина, семья которой в сталинское время также подвергалась гонениям в тундре, не только поделилась воспоминаниями, но и вручила свои книги, посвященные родному народу, топонимике Таймыра. А председатель Обществ защиты жертв политических репрессий Елизавета Обст в ответ одарила хозяйку чума собственноручно испеченным пирогом с таймырскими ягодами. Для гостей также провели экскурсию по международной выставке «Вдохновленные тундрой», в которой приняли участие художники Норильска, Красноярска, скандинавских стран.С сегодняшнего дня, 5 июня, девять человек из общества находятся на 17-дневном отдыхе и лечении в санатории «Шушенский». Путевки оплатила компания «Норникель». Уже не первый год она заботится об оздоровлении норильчан, на детство которых пришлось бремя незаконных репрессий.