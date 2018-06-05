Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 июня 2018, 13:13



Вылет аварийной бригады к месту повреждения ВОЛС отложен до 19 часов из-за погоды.

Напомним, с момента аварии на ВОЛС прошло уже более двух суток. Добраться наземным транспортом до места повреждения аварийная бригада не смогла из-за таяния льда. Плановый срок устранения аварии - 72 часа с момента возникновения.

Просмотров:2369 Вылет на вертолете планировался сегодня в 9.30. Затем его отложили до 11, а впоследствии и до 19 часов. Как пояснили в ООО «Единство», перенос времени вылета связан с метеоусловиями.Напомним, с момента аварии на ВОЛС прошло уже более двух суток. Добраться наземным транспортом до места повреждения аварийная бригада не смогла из-за таяния льда.Плановый срок устранения аварии - 72 часа с момента возникновения.