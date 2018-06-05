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5 июня 2018, 13:23



200 «матрешек» за полчаса. В Норильске прошла акция под названием «Пристегнись – Притормози!». Водителям раздавали наклейки.

Проект «Пристегнись!» впервые был запущен в России в 2013 году экспертным центром «Движение без опасности» как социальная кампания. В Норильске данную идею поддержали Госавтоинспекция и молодые специалисты «Норникеля». Практически каждый год, начиная с 2013-го, на центральной улице Норильска проводилась акция по безопасности дорожного движения. Автомобилистам предлагалось приклеить на свой автомобиль эмблему с изображением пристегнутой матрешки. Для пешеходов, желающих принять участие в акции, волонтеры проводили различные интерактивные конкурсы и флешмобы. Водители на предложение стать участником акции реагировали с улыбками. Практически никто из автомобилистов не отказался от наклейки на кузов своего автомобиля. Не смотря на проливной дождь, за получасовую акцию было роздано более 200 картинок, в акции приняли участие более 300 жителей Норильска, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по городу Норильску.

Просмотров:319 Акция прошла на площади Комсомольской и была направлена на пропаганду безопасного участия в дорожном движении. Провели ее сотрудники ГИБДД совместно с активистами ДМС «Лидер» компании «Норникль».Проект «Пристегнись!» впервые был запущен в России в 2013 году экспертным центром «Движение без опасности» как социальная кампания. В Норильске данную идею поддержали Госавтоинспекция и молодые специалисты «Норникеля». Практически каждый год, начиная с 2013-го, на центральной улице Норильска проводилась акция по безопасности дорожного движения. Автомобилистам предлагалось приклеить на свой автомобиль эмблему с изображением пристегнутой матрешки. Для пешеходов, желающих принять участие в акции, волонтеры проводили различные интерактивные конкурсы и флешмобы.Водители на предложение стать участником акции реагировали с улыбками. Практически никто из автомобилистов не отказался от наклейки на кузов своего автомобиля. Не смотря на проливной дождь, за получасовую акцию было роздано более 200 картинок, в акции приняли участие более 300 жителей Норильска, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по городу Норильску.