Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 июня 2018, 15:43



12 июня во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

Музей Норильска с 11 до 19 часов приглашает норильчан на день открытых дверей. Кинотеатр «Родина» подготовил программу документальных фильмов о России, которые будут демонстрироваться в видеозале: в 12.00 - «Россия. Нам 25 лет», в 14.00 - «Конкурс», в 16.00 - «Бакуров», в 17.00 - «Станция «Восток». На пороге жизни». Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе кинотеатра. В районе Талнах с 14.30 до 16.00 на площади Горняков начнут работу интерактивные площадки, организованные Центром внешкольной работы Талнаха и Талнахской городской библиотекой: «Игровая», «Творческая», «Аквагрим», «Игры нашего двора», стартует конкурс рисунка на асфальте «Моя Россия!». В это же время КДЦ им. В. Высоцкого проведет акцию «Города России», где талнахцы смогут проверить свои знания о нашей Родине, и акцию «Моя Россия», в которой на площади выстроится большой флаг России. В 14.30 и 15.30 от здания Талнахского территориального управления сотрудниками музея будут организованы обзорные семейные автобусные экскурсии «Памятные места Талнаха». В 15.00 праздничную программу откроет танцевальная композиция «Цвета флага» с участием ансамбля народного танца «Талнахский перепляс». В программе выступят творческие коллективы и солисты Большого Норильска. Активным участникам игровых блоков «Русские пословицы» и «Ассоциации» будут вручены памятные сувениры. Хоровод на площади станет заключительным моментом в праздничной программе, объединив всех участников в единую дружную семью. Для молодежи будут организованы спортивные и интеллектуальные игры в рамках программы «Талнах – территория здоровья», которая начнется в 16.45. Завершит череду праздничных мероприятий в районе Талнах дискотека «Вперед, Россия!». В районе Кайеркан на площади перед культурно-досуговым центром «Юбилейный» состоится праздничная программа «Большой хоровод», в которой примут участие фольклорные, эстрадные и хореографические коллективы Большого Норильска. В 15.30 на сцене состоится подведение итогов конкурса «Русский каравай». Мастерство пекарей оценит профессиональное жюри. В течение всей программы на площади будут работать интерактивные площадки, где все желающие смогут поучаствовать в веселых играх и забавных конкурсах. На крыльце культурно-досугового центра будет работать выставка «Символы русской души», где можно сделать фото с неофициальными символами России: белой березой, матрешкой, самоваром, балалайкой и т. д. Во всех районах в рамках праздничных мероприятий планируется работа торговых палаток с сувенирной продукцией.

Просмотров:290 В Центральном районе в 14.30 на площади Комсомольской состоится концертная программа «Праздник каждого из нас!». Цель программы - показать особенность России через ее национальное и культурное многообразие. В концерте примут участие хореографические ансамбли «Оганер», «Фристайл», вокальный ансамбль Voices, творческие коллективы национальных диаспор города Норильска. Помимо творческих номеров запланирована конкурсно-развлекательная программа, где самые активные участники получат призы и подарки. На площади для норильчан будет организована фотозона с ростовыми куклами.Музей Норильска с 11 до 19 часов приглашает норильчан на день открытых дверей. Кинотеатр «Родина» подготовил программу документальных фильмов о России, которые будут демонстрироваться в видеозале:в 12.00 - «Россия. Нам 25 лет», в 14.00 - «Конкурс», в 16.00 - «Бакуров», в 17.00 - «Станция «Восток». На пороге жизни».Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе кинотеатра.В районе Талнах с 14.30 до 16.00 на площади Горняков начнут работу интерактивные площадки, организованные Центром внешкольной работы Талнаха и Талнахской городской библиотекой: «Игровая», «Творческая», «Аквагрим», «Игры нашего двора», стартует конкурс рисунка на асфальте «Моя Россия!». В это же время КДЦ им. В. Высоцкого проведет акцию «Города России», где талнахцы смогут проверить свои знания о нашей Родине, и акцию «Моя Россия», в которой на площади выстроится большой флаг России.В 14.30 и 15.30 от здания Талнахского территориального управления сотрудниками музея будут организованы обзорные семейные автобусные экскурсии «Памятные места Талнаха».В 15.00 праздничную программу откроет танцевальная композиция «Цвета флага» с участием ансамбля народного танца «Талнахский перепляс». В программе выступят творческие коллективы и солисты Большого Норильска. Активным участникам игровых блоков «Русские пословицы» и «Ассоциации» будут вручены памятные сувениры. Хоровод на площади станет заключительным моментом в праздничной программе, объединив всех участников в единую дружную семью.Для молодежи будут организованы спортивные и интеллектуальные игры в рамках программы «Талнах – территория здоровья», которая начнется в 16.45. Завершит череду праздничных мероприятий в районе Талнах дискотека «Вперед, Россия!».В районе Кайеркан на площади перед культурно-досуговым центром «Юбилейный» состоится праздничная программа «Большой хоровод», в которой примут участие фольклорные, эстрадные и хореографические коллективы Большого Норильска. В 15.30 на сцене состоится подведение итогов конкурса «Русский каравай». Мастерство пекарей оценит профессиональное жюри.В течение всей программы на площади будут работать интерактивные площадки, где все желающие смогут поучаствовать в веселых играх и забавных конкурсах. На крыльце культурно-досугового центра будет работать выставка «Символы русской души», где можно сделать фото с неофициальными символами России: белой березой, матрешкой, самоваром, балалайкой и т. д.Во всех районах в рамках праздничных мероприятий планируется работа торговых палаток с сувенирной продукцией.