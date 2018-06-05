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5 июня 2018, 16:15



Сегодня в Норильске наградили бизнесменов, которые вышли в финал конкурса социальных предпринимателей. Авторы лучших коммерческих проектов получат от «Норникеля» беспроцентный заем на их реализацию.

При поддержке компании в скором времени появятся еще четыре реализованных проекта, которые были выбраны на конкурсе, проходящем на всех территориях присутствия компании «Норникель», - в Мончегорске, Печенгском районе и т. д. Напомним, всего в финал вышли 24 социальных предпринимателя. Их оценивало экспертное жюри, состоящее из представителей органов власти Норильска, Мончегорска и Печенгского района, компании «Норникель», Союза промышленников и предпринимателей, действующих бизнесменов. Экзамену на устойчивость и жизнеспособность бизнес-моделей предшествовал пятимесячный курс «Социальное предпринимательство», где слушатели изучали теоретические основы социального предпринимательства и бизнес-планирования, практиковали навыки составления организационного и финансового планов, ведения инвестиционного анализа, проводили маркетинговые исследования.

Просмотров:267 Итоги инвестиционной сессии, на которой перед экспертами защищали свои идеи 11 норильчан и таймырцев, были озвучены на прошлой неделе. Из семи проектов-победителей три принадлежат Норильску и Таймыру. Так, супруги Савостины, Оксана и Василий, на развитие центра грудничкового плавания «Белый медвежонок» в Талнахе получат около 2 миллионов рублей; около 1,5 миллиона будет перечислено на развитие семейно-развлекательного комплекса «Бармалей» в Дудинке (директор предприятия -Елена Богомолова). Самая крупная сумма - более 11 миллионов рублей - предназначена для строительства под Оганером загородного комплекса отдыха «Горизонт» (руководитель проекта Алексей Лупка).При поддержке компании в скором времени появятся еще четыре реализованных проекта, которые были выбраны на конкурсе, проходящем на всех территориях присутствия компании «Норникель», - в Мончегорске, Печенгском районе и т. д. Напомним, всего в финал вышли 24 социальных предпринимателя. Их оценивало экспертное жюри, состоящее из представителей органов власти Норильска, Мончегорска и Печенгского района, компании «Норникель», Союза промышленников и предпринимателей, действующих бизнесменов. Экзамену на устойчивость и жизнеспособность бизнес-моделей предшествовал пятимесячный курс «Социальное предпринимательство», где слушатели изучали теоретические основы социального предпринимательства и бизнес-планирования, практиковали навыки составления организационного и финансового планов, ведения инвестиционного анализа, проводили маркетинговые исследования.