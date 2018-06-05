Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 июня 2018, 16:48



«Норникель» пополняет парк горной техники на Быстринском ГОКе.

Карьерные самосвалы Komatsu-730 серии Е-8 — самые современные модели большегрузной линейки японской компании (Komatsu — один из мировых лидеров по производству строительной техники, машин для горнодобывающей отрасли и промышленного оборудования). Приобретенную Быстринским ГОКом технику отличает надежность и высокая производительность. На сегодняшний день Komatsu выпустила всего 44 самосвала данной линейки. Из них четыре единицы приобретены горно-обогатительным комбинатом. Машины полностью адаптированы для работы в сложных климатических условиях Забайкалья. Техника оснащена современными бортовыми компьютерами, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать объемы перевезенной горной массы, получать сведения о состоянии всех систем и агрегатов самого самосвала. При собственном весе в 140 тонн грузоподъемность машины составляет около 180. В данный момент самосвалы находятся на специализированной площадке, специалисты компании-производителя осуществляют их монтаж и тестирование. На сборку двух единиц техники в среднем требуется около месяца, поэтому работы ведутся одновременно. На протяжении всего жизненного цикла машин их гарантийным и сервисным обслуживанием будут заниматься официальные представители завода-изготовителя. Их ремонтные мастерские располагаются на производственной площадке комбината. По словам заместителя начальника рудника Быстринского ГОКа Александра Куравченко, с учетом поступившей техники Komatsu парк Быстринского ГОКа теперь насчитывает 26 карьерных самосвалов: 12 Caterpillar (180 тонн) и 10 БелАЗов (90 тонн). В дальнейшем в пиковые периоды работы ГОКа будет задействовано более 52 единиц большегрузной техники, говорится в сообщении.

Просмотров:205 На Быстринский ГОК поступило четыре новых карьерных самосвала японской машиностроительной компании Komatsu. До конца июня 2018 года их планируется ввести в эксплуатацию. Инвестиции в приобретение новой горной техники составили около 10 млн долларов, сообщает пресс-служба «Норникеля».Карьерные самосвалы Komatsu-730 серии Е-8 — самые современные модели большегрузной линейки японской компании (Komatsu — один из мировых лидеров по производству строительной техники, машин для горнодобывающей отрасли и промышленного оборудования). Приобретенную Быстринским ГОКом технику отличает надежность и высокая производительность.На сегодняшний день Komatsu выпустила всего 44 самосвала данной линейки. Из них четыре единицы приобретены горно-обогатительным комбинатом.Машины полностью адаптированы для работы в сложных климатических условиях Забайкалья. Техника оснащена современными бортовыми компьютерами, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать объемы перевезенной горной массы, получать сведения о состоянии всех систем и агрегатов самого самосвала. При собственном весе в 140 тонн грузоподъемность машины составляет около 180.В данный момент самосвалы находятся на специализированной площадке, специалисты компании-производителя осуществляют их монтаж и тестирование. На сборку двух единиц техники в среднем требуется около месяца, поэтому работы ведутся одновременно. На протяжении всего жизненного цикла машин их гарантийным и сервисным обслуживанием будут заниматься официальные представители завода-изготовителя. Их ремонтные мастерские располагаются на производственной площадке комбината.По словам заместителя начальника рудника Быстринского ГОКа Александра Куравченко, с учетом поступившей техники Komatsu парк Быстринского ГОКа теперь насчитывает 26 карьерных самосвалов: 12 Caterpillar (180 тонн) и 10 БелАЗов (90 тонн). В дальнейшем в пиковые периоды работы ГОКа будет задействовано более 52 единиц большегрузной техники, говорится в сообщении.