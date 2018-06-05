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5 июня 2018, 17:49



Из-за погодных условий бригада ремонтников не может вылететь к месту аварии на ВОЛС

Напомним, порыв линии связи произошел 3 на участке г. Норильск - Снежногорск.

Просмотров:446 Вылет аварийной бригады был запланирован на сегодня на 19.30. Однако уже в 16.30 компания «Единство» объявила, что вылет не состоится по погодным условиям. Его перенесли на завтра, 6 июня на 09.40.Напомним, порыв линии связи произошел 3 на участке г. Норильск - Снежногорск.