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6 июня 2018, 10:00



Ремонтная бригада ООО «Единство» наконец-то смогла вылететь к месту обрыва ВОЛС.

Напомним, обрыв линии на участке Норильск – Снежногорск произошел еще в воскресенье, 3 июня, в 12.50. Добраться наземным транспортом до места аварии из-за таяния льда специалисты не смогли. Организовали вылет вертолетом, однако он откладывался из-за погодных условий.

Просмотров:3119 Об этом компания сообщила сегодня в 9.30. О сроках ликвидации аварии не говорится.Напомним, обрыв линии на участке Норильск – Снежногорск произошел еще в воскресенье, 3 июня, в 12.50. Добраться наземным транспортом до места аварии из-за таяния льда специалисты не смогли. Организовали вылет вертолетом, однако он откладывался из-за погодных условий.