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6 июня 2018, 10:04

Таймыр готовится к главному экологическому событию районного уровня - к Арктическому субботнику.


В ходе экологического проекта предполагается провести рейды по очистке территории Диксона от металла, малых водоемов от мусора, разобрать старые заборы и некапитальные строения, расчистить территорию от бытового и технического мусора. "Арктический субботник – довольно трудоемкий процесс, большие конструкции придется распиливать, заборы и балки разбирать. Мусор будет вывезен, за Диксоном есть площадка для хранения твердых бытовых отходов. Отсюда затем металлолом вывезут из Арктики на морских судах», - рассказывает глава Таймыра Сергей Ткаченко.
Несмотря на простое название, сам проект довольно энергозатратный. Администрации Таймыра, выступающей его организатором, предстоит провести закупку продуктов, столовых и постельных принадлежностей, приобрести авиабилеты для волонтеров, защитные костюмы, заключить договоры по организации медицинского сопровождения, работы пищеблока, проживания, организовать завоз оборудования, продуктов питания и прочего.
«Мне очень приятно, что молодежную инициативу поддержали наши постоянные партнеры - компания «Норникель», - отметил Ткаченко. - Компания выделила значительную часть средств, чтобы ребята могли добраться до места назначения и у них достойно был обеспечен быт. Сейчас ведутся переговоры с компанией «ВостокУголь». Мы надеемся, что предприятие нас также поддержит в части обеспечения техникой и топливом. Это тот ресурс, который есть у нее на территории Диксона. И большая подготовительная работа сейчас ведется нашими специалистами по спорту и культуре».
Добавим, что металлолом из окраин северного района вывозится ежегодно. В этом помогают суда Хатангского морского порта, Диксонского порта, а также Северный морской флот.

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