Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 июня 2018, 10:22



40-летняя жительница Норильска украла миллион рублей умершего мужчины.

Однако у умершего была дочь. Она то и обратилась в полицию с заявлением о том, что кто-то украл деньги со счетов отца. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящий момент расследование дела завершено. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом. Максимальное наказание, которое ей грозит, - лишение свободы на срок до шести лет.

Просмотров:362 Женщина ранее была судима. Она знала пин-код банковской карты, которая принадлежала ее знакомому. В феврале этого года мужчина умер, а предприимчивая дама сняла с его карты более одного миллиона рублей и потратила на свои нужды. Вероятно, полагая, что этого никто не заметит.Однако у умершего была дочь. Она то и обратилась в полицию с заявлением о том, что кто-то украл деньги со счетов отца.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящий момент расследование дела завершено. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом.Максимальное наказание, которое ей грозит, - лишение свободы на срок до шести лет.