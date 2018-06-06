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6 июня 2018, 10:28



В «Норникеле» появился первый вице-президент — руководитель блока корпоративной защиты.

Это новая позиция в структуре компании. В должности первого вице-президента Сергей Барбашев будет курировать подразделения, в чьей зоне ответственности находятся вопросы корпоративной защиты и взаимодействия с органами власти и управления. СПРАВКА «ЗП»: Сергей Барбашев окончил Московскую высшую школу милиции. В 1981 — 1990 гг. проходил службу в рядах Советской армии и в частях МВД СССР. С 2000 года работал на руководящих должностях в холдинговой компании «Интеррос», с 2010 года — председатель ее правления. С марта 2011 года Барбашев входит в совет директоров «Норникеля», с ноября 2011 года — председатель совета директоров компании «Роза Хутор».

Просмотров:319 На должность первого вице-президента — руководителя блока корпоративной защиты «Норникеля» назначен Сергей Барбашев. К исполнению обязанностей он приступил 5 июня.Это новая позиция в структуре компании. В должности первого вице-президента Сергей Барбашев будет курировать подразделения, в чьей зоне ответственности находятся вопросы корпоративной защиты и взаимодействия с органами власти и управления.