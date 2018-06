Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 июня 2018, 10:44



Елена Безденежных ушла из "Норникеля". Статс-секретарем компании стал Владислав Гасумянов.

Елена Безденежных, которая ранее возглавляла блок взаимодействия с органами власти и управления в должности вице-президента — статс-секретаря, приняла решение завершить работу в компании. СПРАВКА «ЗП»: Владислав Гасумянов окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации и Северо-Западную академию государственной службы. Работает в «Норникеле» с 2012 года, с 2014-го — входит в состав правления компании, с 2015 года — вице-президент, руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля», c 2017 года — член совета директоров АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва», с 2017 года — заведующий кафедрой корпоративной безопасности Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России, с 2017 года — член совета директоров Norilsk Nickel Africa (Pty) Ltd и Norilsk Nickel Mauritius, а также член исполнительного комитета Nkomati.

Просмотров:347 Владислав Гасумянов, занимавший пост вице-президента-руководителя блока корпоративной защиты, назначен на должность статс—секретаря — вице-президента по взаимодействию с органами власти и управления.Елена Безденежных, которая ранее возглавляла блок взаимодействия с органами власти и управления в должности вице-президента — статс-секретаря, приняларешение завершить работу в компании.СПРАВКА «ЗП»:Владислав Гасумянов окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации и Северо-Западную академию государственной службы. Работает в «Норникеле» с 2012 года, с 2014-го — входит в состав правления компании, с 2015 года — вице-президент, руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля», c 2017 года — член совета директоров АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва», с 2017 года — заведующий кафедрой корпоративной безопасности Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России, с 2017 года — член совета директоров Norilsk Nickel Africa (Pty) Ltd и Norilsk Nickel Mauritius, а также член исполнительного комитета Nkomati.