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6 июня 2018, 10:53



«Норникель» присоединился к Всемирному дню охраны среды и на час приостановил производство.

Основные предприятия «Норникеля» в Норильске и на Кольском полуострове приостановили работу ряда производств для снижения нагрузки на окружающую среду. В Норильске акция была проведена 3 июня, на 60 минут были приостановлены плавильные цеха Надеждинского металлургического завода. Один час приостановки завода снижает объем выбросов в атмосферу, а также потребление кислорода и природного газа на 105 и 21,7 тыс. квадратных метров соответственно. Кольская ГМК (КГМК) вчера остановила на час работу плавильно-конвертерного отделения металлургического цеха в Мончегорске. На планово-предупредительный ремонт была выведена одна отражательная печь, одна анодная печь и два конвертера. Также на один час для проведения ремонта работу прекратят три рудно-термические печи и два конвертера плавильного цеха КГМК в поселке Никель. Временная приостановка агрегатов не отразится на выполнении производственного плана. Повышение экологической эффективности действующего производства для «Норникеля» является приоритетным. С 2013 года компания занимается масштабной модернизацией стоимостью более $20 млрд, которая в том числе призвана максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду. За прошедшие пять лет компания подготовила плацдарм для запуска «Серного проекта» в Заполярном филиале, который позволит к 2022 году снизить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 75%. В краткосрочной перспективе будет завершено два принципиально важных для экологии Кольской ГМК проекта: перевод производства никеля на предельно щадящую для экологии технологию электроэкстракции и реорганизация обогатительных и плавильных переделов под переработку только «богатого» концентрата. Последний проект позволит снизить выбросы диоксида серы в поселке Никель на 50% к уровню 2015 года.

Просмотров:246 «Норникель» провел экологическую акцию, приуроченную к Всемирному дню охраны окружающей среды. Ее цель — сократить негативное воздействие предприятий на окружающую среду.Основные предприятия «Норникеля» в Норильске и на Кольском полуострове приостановили работу ряда производств для снижения нагрузки на окружающую среду.В Норильске акция была проведена 3 июня, на 60 минут были приостановлены плавильные цеха Надеждинского металлургического завода. Один час приостановки завода снижает объем выбросов в атмосферу, а также потребление кислорода и природного газа на 105 и 21,7 тыс. квадратных метров соответственно.Кольская ГМК (КГМК) вчера остановила на час работу плавильно-конвертерного отделения металлургического цеха в Мончегорске. На планово-предупредительный ремонт была выведена одна отражательная печь, одна анодная печь и два конвертера. Также на один час для проведения ремонта работу прекратят три рудно-термические печи и два конвертера плавильного цеха КГМК в поселке Никель.Временная приостановка агрегатов не отразится на выполнении производственного плана.Повышение экологической эффективности действующего производства для «Норникеля» является приоритетным. С 2013 года компания занимается масштабной модернизацией стоимостью более $20 млрд, которая в том числе призвана максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду. За прошедшие пять лет компания подготовила плацдарм для запуска «Серного проекта» в Заполярном филиале, который позволит к 2022 году снизить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 75%.В краткосрочной перспективе будет завершено два принципиально важных для экологии Кольской ГМК проекта: перевод производства никеля на предельно щадящую для экологии технологию электроэкстракции и реорганизация обогатительных и плавильных переделов под переработку только «богатого» концентрата. Последний проект позволит снизить выбросы диоксида серы в поселке Никель на 50% к уровню 2015 года.