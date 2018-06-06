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6 июня 2018, 12:17



За некачественные товары и услуги предприниматели вернули норильчанам более 960 тысяч рублей. В УПРиУ подвели итоги работы за май.

Больше всего обращений было в Кайеркане – 39. В Норильске и Талнахе их зарегистрировано 37 и 32 соответственно. На бытовые услуги было подано 12 обращений, на жилищно-коммунальные – восемь. Также по несколько жалоб - на транспортные услуги, услуги почты и связи, банковские и медицинские услуги, услуги общественного питания и прочие виды деятельности. Больше всего обращений – 66 (63,5%) - было связано с жалобами на качество услуг и товаров. В числе основных причин по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, из них наибольшая часть обращений на недоброкачественные непродовольственные товары. По поступившим обращениям специалисты управления дали: 72 консультации потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 33 претензий, подготовили три проекта исковых заявлений в суд. По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 961 тыс. 220 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 579 тыс. 192 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 382 тыс. 28 руб. В том числе: - за предоставление неполной и ненадлежащей информации о товаре потребителям возвращена уплаченная за товар сумма 4500 руб.; - продавец устранил недостатки в товаре на сумму 211 645 руб. за свой счет; - продавец заменил некачественный товар на сумму 176 090 руб.; - продавец добровольно вернул потребителям уплаченную за некачественный товар сумму 58 664 руб.; - за нарушение срока оказания услуги исполнителями возвращены денежные средства потребителям в сумме 10 600 руб.; - исполнитель устранил недостатки выполненной работы на сумму 117 300 руб.; - в одном случае потребитель отказался от исполнения договора об оказании услуги, ему было возвращено 393 руб. В трех случаях было вынесено судебное решение в пользу потребителей. Одно спорное судебное дело было решено мировым соглашением, при этом: - было вынесено судебное решение – обязать продавца (ответчика) вернуть уплаченную за некачественный товар денежную сумму в размере 100 379 руб.; - за нарушение срока передачи предварительно оплаченного товара с продавца взыскана сумма 21 000 руб.; - за просрочку выполнения требований потребителей с продавцов взыскана неустойка в сумме 89 990 руб.; - в качестве компенсации морального вреда (определенной судом) с продавцов взыскана сумма 7 000 руб.; - в качестве неустойки за нарушение срока оказания услуги суд взыскал с исполнителя неустойку в сумме 43 316 руб.; - за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей суд взыскал с индивидуальных предпринимателей штраф в пользу потребителей в размере 120 343 руб.

Просмотров:236 В мае в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав потребителей обратились 108 граждан, в том числе четверо индивидуальных предпринимателей с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества.Больше всего обращений было в Кайеркане – 39. В Норильске и Талнахе их зарегистрировано 37 и 32 соответственно.На бытовые услуги было подано 12 обращений, на жилищно-коммунальные – восемь. Также по несколько жалоб - на транспортные услуги, услуги почты и связи, банковские и медицинские услуги, услуги общественного питания и прочие виды деятельности. Больше всего обращений – 66 (63,5%) - было связано с жалобами на качество услуг и товаров. В числе основных причин по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, из них наибольшая часть обращений на недоброкачественные непродовольственные товары.По поступившим обращениям специалисты управления дали: 72 консультации потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 33 претензий, подготовили три проекта исковых заявлений в суд.По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 961 тыс. 220 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 579 тыс. 192 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 382 тыс. 28 руб.В том числе:- за предоставление неполной и ненадлежащей информации о товаре потребителям возвращена уплаченная за товар сумма 4500 руб.;- продавец устранил недостатки в товаре на сумму 211 645 руб. за свой счет;- продавец заменил некачественный товар на сумму 176 090 руб.;- продавец добровольно вернул потребителям уплаченную за некачественный товар сумму 58 664 руб.;- за нарушение срока оказания услуги исполнителями возвращены денежные средства потребителям в сумме 10 600 руб.;- исполнитель устранил недостатки выполненной работы на сумму 117 300 руб.;- в одном случае потребитель отказался от исполнения договора об оказании услуги, ему было возвращено 393 руб.В трех случаях было вынесено судебное решение в пользу потребителей. Одно спорное судебное дело было решено мировым соглашением, при этом:- было вынесено судебное решение – обязать продавца (ответчика) вернуть уплаченную за некачественный товар денежную сумму в размере 100 379 руб.;- за нарушение срока передачи предварительно оплаченного товара с продавца взыскана сумма 21 000 руб.;- за просрочку выполнения требований потребителей с продавцов взыскана неустойка в сумме 89 990 руб.;- в качестве компенсации морального вреда (определенной судом) с продавцов взыскана сумма 7 000 руб.;- в качестве неустойки за нарушение срока оказания услуги суд взыскал с исполнителя неустойку в сумме 43 316 руб.;- за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей суд взыскал с индивидуальных предпринимателей штраф в пользу потребителей в размере 120 343 руб.