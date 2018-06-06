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6 июня 2018, 13:23



Пьяный норильчанин во время задержания оскорбил полицейского, а потом набросился на него с кулаками.

Норильчанин же был пьян и настроен воинственно. Он начал возмущаться и нецензурно выражаться. Дебошир так разошелся, что оскорбил полицейского, а затем ударил его по голове. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Он будет привлечен к уголовной ответственности за применение насилия в отношении полицейского ППС, находящегося при исполнении служебных обязанностей.

Просмотров:232 Началось все с того, что мужчина повредил автомобиль, припаркованный возле отдела МВД по г. Норильску. За ним направили экипаж ППС, который должен был доставить хулигана в отдел полиции для дальнейших разбирательств.Норильчанин же был пьян и настроен воинственно. Он начал возмущаться и нецензурно выражаться. Дебошир так разошелся, что оскорбил полицейского, а затем ударил его по голове.В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Он будет привлечен к уголовной ответственности за применение насилия в отношении полицейского ППС, находящегося при исполнении служебных обязанностей.