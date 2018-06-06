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6 июня 2018, 13:24



Сегодня 11-классники пишут ЕГЭ по обязательному предмету - русскому языку. В Норильске за парты сели более 1200 человек.

В нашем городе в экзамене принимают участие 1223 человека, среди которых 16 - выпускники прошлых лет и четверо - ребята с особенностями здоровья. Для них созданы специальные условия: увеличено время на выполнение работы, предусмотрены перерывы, для некоторых подготовлены отдельные аудитории; один подросток пишет ЕГЭ на дому (вместо сочинения он выбрал для себя диктант и успешно справился с заданиями). Распечатка контрольных измерительных материалов стартовала в Норильске без технологических сбоев, все участники приступили к ЕГЭ вовремя. Перебои с интернетом на проведение экзамена не повлияли, поскольку КИМы для 11-классников присылаются в наш город на дисках; у ответственных из госкомиссии по ЕГЭ есть особый ключ или пароль, необходимый для открытия материалов и дальнейшей распечатки в аудитории. "Что касается государственной аттестации для учащихся 9-х классов, тут дела обстоят немного проблематичнее, поскольку материалы к ОГЭ специалисты управления образования получают именно через интернет. Прилагаем максимум усилий, остаемся сверхурочно, но с ситуацией справляемся», - отметила начальник отдела УОиДО Ирина Похабова. Напомним, экзамен по русскому языку, который дети символично сдают в день рождения великого Пушкина, - один из самых важных в выпускной и вступительной кампании, так как именно его и базовую математику необходимо сдать на удовлетворительный результат, чтобы получить аттестат об окончании школы. ЕГЭ по этому предмету требуется для поступления в большинство вузов страны, даже если их профиль далек от гуманитарного. Работа по русскому языку состоит из двух частей и 26 заданий, на выполнение которых отводится 3,5 часа. Это серьезное испытание на знание орфографии, пунктуации, синтаксиса, лексики, в последнем задании предлагается написать сочинение объемом не менее 150 слов. Минимальный проходной порог по русскому языку для поступления в вуз - 36 баллов. Результаты экзамена станут известны не позднее 25 июня. К слову, основная волна ЕГЭ завершится 2 июля. Впереди у выпускников - устный ЕГЭ по иностранным языкам (9 и 13 июня), обществознание (14 июня), биология и письменный ЕГЭ по иностранным языкам (18 июня), литература и физика (20 июня). С 22 июня начнутся резервные дни, предназначенные для тех, кто не смог присутствовать на ЕГЭ в основной срок по уважительным причинам.

Просмотров:252 В Красноярском крае к выполнению заданий приступили 16 116 человек, в регионе открылось 169 пунктов проведения экзамена (ППЭ), из них 14 - в Норильске.В нашем городе в экзамене принимают участие 1223 человека, среди которых 16 - выпускники прошлых лет и четверо - ребята с особенностями здоровья. Для них созданы специальные условия: увеличено время на выполнение работы, предусмотрены перерывы, для некоторых подготовлены отдельные аудитории; один подросток пишет ЕГЭ на дому (вместо сочинения он выбрал для себя диктант и успешно справился с заданиями).Распечатка контрольных измерительных материалов стартовала в Норильске без технологических сбоев, все участники приступили к ЕГЭ вовремя. Перебои с интернетом на проведение экзамена не повлияли, поскольку КИМы для 11-классников присылаются в наш город на дисках; у ответственных из госкомиссии по ЕГЭ есть особый ключ или пароль, необходимый для открытия материалов и дальнейшей распечатки в аудитории."Что касается государственной аттестации для учащихся 9-х классов, тут дела обстоят немного проблематичнее, поскольку материалы к ОГЭ специалисты управления образования получают именно через интернет. Прилагаем максимум усилий, остаемся сверхурочно, но с ситуацией справляемся», - отметила начальник отдела УОиДО Ирина Похабова.Напомним, экзамен по русскому языку, который дети символично сдают в день рождения великого Пушкина, - один из самых важных в выпускной и вступительной кампании, так как именно его и базовую математику необходимо сдать на удовлетворительный результат, чтобы получить аттестат об окончании школы. ЕГЭ по этому предмету требуется для поступления в большинство вузов страны, даже если их профиль далек от гуманитарного.Работа по русскому языку состоит из двух частей и 26 заданий, на выполнение которых отводится 3,5 часа. Это серьезное испытание на знание орфографии, пунктуации, синтаксиса, лексики, в последнем задании предлагается написать сочинение объемом не менее 150 слов. Минимальный проходной порог по русскому языку для поступления в вуз - 36 баллов. Результаты экзамена станут известны не позднее 25 июня.К слову, основная волна ЕГЭ завершится 2 июля. Впереди у выпускников - устный ЕГЭ по иностранным языкам (9 и 13 июня), обществознание (14 июня), биология и письменный ЕГЭ по иностранным языкам (18 июня), литература и физика (20 июня). С 22 июня начнутся резервные дни, предназначенные для тех, кто не смог присутствовать на ЕГЭ в основной срок по уважительным причинам.