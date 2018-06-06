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6 июня 2018, 13:31



Сегодня ледоход в 7 баллов наблюдается в поселке Потапово, что в 90 километрах от столицы Таймыра, в самой Дудинке пока подвижек льда не было.

В это же время управление по делам ГО и ЧС Норильска ежедневно мониторит уровень воды в реке Норильской. На утро 6 июня в Норилке уровень воды составил 14,13 метра, в прошлом году в этот же день уровень поднялся уже до 14,72 метра. По словам Григория Галыги, и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, минимальный уровень воды для прекращения водозабора - 11,5 метра, максимальный, при подтоплении - 18-20 метров. По многолетним наблюдениям в этот период ежегодно происходит интенсивное таяние снега и повышение уровня воды бывает более значительным. В этом году уровень воды повышается медленнее, чем обычно, что связывают с поздним наступлением весны, однако, по данным Талнахской метеорологической экспедиции Таймырского центра по гидрометеорологии, снега в Норильске достаточно для нормального наполнения реки. Тем не менее предположить сроки прохождения ледохода на реке пока невозможно. Что касается паводковой обстановки, то Норилка находится в стороне от жилой зоны, поэтому угрозы для горожан и строений не представляет.

Просмотров:476 По некоторым данным, 5 июня в середине дня и утром 6 июня в Дудинке наблюдалась подвижка льда, однако представители ГО и ЧС администрации муниципального района опровергают эти заявления. Раскололись только отдельные льдины у берега Енисея, основная масса льда пока стоит. Самый поздний срок вскрытия реки прогнозируется 14 июня, но старожилы ждут прохождение льда к субботе.В это же время управление по делам ГО и ЧС Норильска ежедневно мониторит уровень воды в реке Норильской. На утро 6 июня в Норилке уровень воды составил 14,13 метра, в прошлом году в этот же день уровень поднялся уже до 14,72 метра. По словам Григория Галыги, и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, минимальный уровень воды для прекращения водозабора - 11,5 метра, максимальный, при подтоплении - 18-20 метров. По многолетним наблюдениям в этот период ежегодно происходит интенсивное таяние снега и повышение уровня воды бывает более значительным. В этом году уровень воды повышается медленнее, чем обычно, что связывают с поздним наступлением весны, однако, по данным Талнахской метеорологической экспедиции Таймырского центра по гидрометеорологии, снега в Норильске достаточно для нормального наполнения реки. Тем не менее предположить сроки прохождения ледохода на реке пока невозможно. Что касается паводковой обстановки, то Норилка находится в стороне от жилой зоны, поэтому угрозы для горожан и строений не представляет.