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6 июня 2018, 13:51



Завтра, 7 июня, в публичной библиотеке пройдет вручение очередной партии сертификатов по программе переселения.

На общегородской планерке Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда администрации г. Норильска, рассказала о ходе реализации программы переселения, которая восьмой год действует в Норильске в рамках четырехстороннего соглашения. Реализация программы 2018 года сейчас в самом разгаре. Заявления и документы на участие в ней подали 2560 семей Норильска и Дудинки, из которых 2119 - норильчане. Объем финансирования программы - 982 миллиона рублей, в том числе: средства ПАО "ГМК «Норильский никель» - 830 миллионов, из краевого бюджета выделено 113 миллионов и средства от нереализованных норильчанами свидетельств предыдущего года - порядка 38 миллионов рублей. В этом году заявочная кампания на следующий, 2019 год стартовала 2 апреля и продлится по 13 июля. Сейчас уже на прием в жилфонд пришли 2514 семей, из которых 1718 будут претендовать на переселение в рамках программы следующего года.

Просмотров:283 Свидетельства на переселение норильчан, участвующих в программе этого года, начали поступать в Норильск из министерства строительства Красноярского края с 16 марта. 410 документов на сумму 676 миллионов рублей уже получено, из них 129 свидетельств пришло буквально в понедельник. Их выдача пройдет завтра, 7 июня, в помещении публичной библиотеки.На общегородской планерке Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда администрации г. Норильска, рассказала о ходе реализации программы переселения, которая восьмой год действует в Норильске в рамках четырехстороннего соглашения.Реализация программы 2018 года сейчас в самом разгаре. Заявления и документы на участие в ней подали 2560 семей Норильска и Дудинки, из которых 2119 - норильчане. Объем финансирования программы - 982 миллиона рублей, в том числе: средства ПАО "ГМК «Норильский никель» - 830 миллионов, из краевого бюджета выделено 113 миллионов и средства от нереализованных норильчанами свидетельств предыдущего года - порядка 38 миллионов рублей.В этом году заявочная кампания на следующий, 2019 год стартовала 2 апреля и продлится по 13 июля. Сейчас уже на прием в жилфонд пришли 2514 семей, из которых 1718 будут претендовать на переселение в рамках программы следующего года.