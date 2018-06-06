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6 июня 2018, 14:00



«Норникель» занимает третью строчку в рейтинге арктических компаний. В России создан «Полярный индекс», отображающий устойчивость развития российских компаний, работающих в Арктике.

Рейтинг разработан совместно специалистами проектного офиса развития Арктики «ПОРА» и сотрудниками кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщает НИА-Красноярск. Ноу-хау разработчиков рейтинга является его методология. В основе методики расчета рейтинга лежит теория устойчивого развития, разработанная под эгидой ООН как универсальная модель развития – от отдельных территорий и предприятий до мира в целом. Устойчивое развитие при этом понимается как баланс его экономической, экологической и социальной составляющих. На первом этапе расчета рейтинга по специальной методике рассчитывается индекс устойчивого развития компаний. В нем учитывается целый ряд параметров, разделенных на три группы: экономические – рентабельность активов, динамика выручки, капитальные затраты и др; социальные – условия труда работников организации, уровень их квалификации, благотворительная деятельность, развитие инфраструктуры, политика в отношении коренных малочисленных народов Севера и др. и экологические – показатели загрязнения, наличие аварий, инвестиции в природоохранные мероприятия, наличие ресурсосберегающих технологий, вторичной переработки сырья и др. На втором этапе осуществляется экспертный опрос в форме анкетирования. Эксперты выставляют оценки по десятибалльной шкале всем участвующим в рейтинге компаниям по трем блокам вопросов – экономическому, социальному и экологическому. В анкете сделана попытка максимально учесть территориальную специфику – вопросы посвящены работе компаний именно в арктических условиях. В результате расчета каждой из участвующей в рейтинге компаний присваивается интегральный индекс устойчивого развития в виде цифры от 0 до 1. «Полярный индекс» стал первым специализированным рейтингом компаний, география деятельности которых затрагивает Арктическую зону России, – аналогов ему в нашей стране пока не существует. «Рейтинги позволяют нам легче воспринимать мир, понимать действительность, классифицировать явления. Надеемся, что работающие в Арктике компании будут вести свою деятельность с оглядкой на место в рейтинге, ведь никому не хочется «плестись в хвосте». Пусть все компании – лидеры устойчивого развития получают не санкции от контрольных органов, а лишь одобрение населения: «Ах, какие мудрые недропользователи! И казну пополняют, и территорию развивают, и природу берегут», - отмечает координатор программ «ПОРА» Александр Стоцкий. Следующая презентация полярного индекса состоится 5 сентября 2018 года. Полярный индекс компаний будет обновляться ежемесячно на основе данных из открытых источников и мнений экспертов. Без присвоения новых числовых значений будет отмечаться динамика: какие компании двинулись вперед в вопросах устойчивого развития, какие, напротив, отстали. Количественный подсчет рейтинга будет проводиться один раз в год. Экспертный центр «ПОРА» и кафедра экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова готовы к открытому обсуждению методики подсчета среди компаний, экспертов и администраций регионов, говорится в сообщении.

Просмотров:228 В пятерку лидеров рейтинга вошли: нефтегазовая компания «Лукойл» (полярный индекс 0,909), нефтехимический холдинг СИБУР (0,901), компания «Норникель» с полярным индексом 0,856, компания «Роснефть» (0,839). Замыкает пятерку лидеров группа алмазодобывающих компаний АК «Алроса». Ее полярный индекс составляет 0,826.Рейтинг разработан совместно специалистами проектного офиса развития Арктики «ПОРА» и сотрудниками кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщает НИА-Красноярск.Ноу-хау разработчиков рейтинга является его методология. В основе методики расчета рейтинга лежит теория устойчивого развития, разработанная под эгидой ООН как универсальная модель развития – от отдельных территорий и предприятий до мира в целом. Устойчивое развитие при этом понимается как баланс его экономической, экологической и социальной составляющих.На первом этапе расчета рейтинга по специальной методике рассчитывается индекс устойчивого развития компаний. В нем учитывается целый ряд параметров, разделенных на три группы: экономические – рентабельность активов, динамика выручки, капитальные затраты и др; социальные – условия труда работников организации, уровень их квалификации, благотворительная деятельность, развитие инфраструктуры, политика в отношении коренных малочисленных народов Севера и др. и экологические – показатели загрязнения, наличие аварий, инвестиции в природоохранные мероприятия, наличие ресурсосберегающих технологий, вторичной переработки сырья и др.На втором этапе осуществляется экспертный опрос в форме анкетирования. Эксперты выставляют оценки по десятибалльной шкале всем участвующим в рейтинге компаниямпо трем блокам вопросов – экономическому, социальному и экологическому. В анкете сделана попытка максимально учесть территориальную специфику – вопросы посвящены работе компаний именно в арктических условиях.В результате расчета каждой из участвующей в рейтинге компаний присваивается интегральный индекс устойчивого развития в виде цифры от 0 до 1.«Полярный индекс» стал первым специализированным рейтингом компаний, география деятельности которых затрагивает Арктическую зону России, – аналогов ему в нашей стране пока не существует. «Рейтинги позволяют нам легче воспринимать мир, понимать действительность, классифицировать явления. Надеемся, что работающие в Арктике компании будут вести свою деятельность с оглядкой на место в рейтинге, ведь никому не хочется «плестись в хвосте». Пусть все компании – лидеры устойчивого развития получают не санкции от контрольных органов, а лишь одобрение населения: «Ах, какие мудрые недропользователи! И казну пополняют, и территорию развивают, и природу берегут», - отмечает координатор программ «ПОРА» Александр Стоцкий.Следующая презентация полярного индекса состоится 5 сентября 2018 года. Полярный индекс компаний будет обновляться ежемесячно на основе данных из открытых источников и мнений экспертов. Без присвоения новых числовых значений будет отмечаться динамика: какие компании двинулись вперед в вопросах устойчивого развития, какие, напротив, отстали. Количественный подсчет рейтинга будет проводиться один раз в год.Экспертный центр «ПОРА» и кафедра экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова готовы к открытому обсуждению методики подсчета среди компаний, экспертов и администраций регионов, говорится в сообщении.