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6 июня 2018, 14:12



Юной талнашенке Юлии Котко требуется помощь неравнодушных жителей Большого Норильска. Благотворительный фонд «69 параллель» открыл срочный сбор для оказания помощи девочке.

Диагноз привел всех, кто знал Юлю, в замешательство и ступор. Никто и не мог поверить, что у практически здорового ребенка вдруг станут отказывать почки. После курса лечения в краевой больнице девочка вернулась в Норильск, и сейчас они с мамой готовятся к лечению в Москве. Мама оформляет квоту на лечение. По предварительным данным необходима пересадка почек. Но сейчас, пока идет сбор необходимых документов, Юле необходим ежедневный гемодиализ. Для этой процедуры необходим специальный препарат «физионил». Заболевание довольно редкое, и такого лекарства в Норильске нет, а счет идет на минуты. Запаса лекарства для проведения ежедневных процедур хватит до 15 июня. Без этого препарата девочка просто не сможет прожить и дня. Лекарство найдено в Москве, но маме, которая растит девочку одна и не получает алименты, не под силу закупить его в одиночку. Предварительная стоимость лекарства - 130 тысяч рублей. Сотрудники благотворительного фонда «69 параллель» просят откликнуться на призыв о помощи неравнодушных норильчан и помочь Юле. Девочка не только сохраняет боевой и оптимистичный настрой, но и не дает опускать руки маме и старшей сестре. Юля очень хочет победить болезнь, но ей нужна поддержка людей. Средства можно перечислять по следующим платежным реквизитам: Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 Расчет. счет: 40703810331000000797 ИНН: 2457056084 Получатель: БФ «69 параллель» на БП «Шаг навстречу». Также можно переводить средства на расчетный счет фонда через сбербанк-онлайн или банкомат, назначение платежа - «Благотворительное пожертвование на БП «Шаг навстречу», или сделать электронный платеж на сайте http://bf69.ru/campaign/yulya-kotko/. Также можно сделать пожертвование в ящики, адреса установки которых и любую другую информацию можно получить по телефону +7-913-502-36-41.

Просмотров:255 Юле всего десять лет. Она жизнерадостная и улыбчивая девочка. Училась в школе, строила планы на будущее и просто радовалась каждому дню до тех пор, пока страшный диагноз не прозвучал как приговор. В марте этого года Юля почувствовала себя плохо: появилась слабость, тошнота, отеки. Они с мамой обратились в поликлинику, сдали анализы. Чтобы провести более полную диагностику, врачи срочно направили Юлю в норильскую городскую больницу, а оттуда практически сразу рейсом санавиации в Красноярск, где и поставили диагноз - атипичный гемолитико-уремический синдром (острое повреждение почек IV стадии, острый кортикальный некроз). У девочки практически не работают почки.Диагноз привел всех, кто знал Юлю, в замешательство и ступор. Никто и не мог поверить, что у практически здорового ребенка вдруг станут отказывать почки. После курса лечения в краевой больнице девочка вернулась в Норильск, и сейчас они с мамой готовятся к лечению в Москве. Мама оформляет квоту на лечение. По предварительным данным необходима пересадка почек. Но сейчас, пока идет сбор необходимых документов, Юле необходим ежедневный гемодиализ. Для этой процедуры необходим специальный препарат «физионил». Заболевание довольно редкое, и такого лекарства в Норильске нет, а счет идет на минуты. Запаса лекарства для проведения ежедневных процедур хватит до 15 июня. Без этого препарата девочка просто не сможет прожить и дня. Лекарство найдено в Москве, но маме, которая растит девочку одна и не получает алименты, не под силу закупить его в одиночку. Предварительная стоимость лекарства - 130 тысяч рублей.Сотрудники благотворительного фонда «69 параллель» просят откликнуться на призыв о помощи неравнодушных норильчан и помочь Юле. Девочка не только сохраняет боевой и оптимистичный настрой, но и не дает опускать руки маме и старшей сестре. Юля очень хочет победить болезнь, но ей нужна поддержка людей.Средства можно перечислять по следующим платежным реквизитам:Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНКБИК: 040407627Корр. счет: 30101810800000000627Расчет. счет: 40703810331000000797ИНН: 2457056084Получатель: БФ «69 параллель» на БП «Шаг навстречу».Также можно переводить средства на расчетный счет фонда через сбербанк-онлайн или банкомат, назначение платежа - «Благотворительное пожертвование на БП «Шаг навстречу», или сделать электронный платеж на сайте http://bf69.ru/campaign/yulya-kotko/.Также можно сделать пожертвование в ящики, адреса установки которых и любую другую информацию можно получить по телефону +7-913-502-36-41.