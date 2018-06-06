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6 июня 2018, 14:19



Для выпускников норильских школ наступила беспокойная пора, когда экзамены перемежаются с праздничными мероприятиями.

16 июня - накануне выпускных балов - уже третий год подряд состоится вечер-дискотека «Сияние Севера», который пройдет на танцполе «Арт-холла». В празднике примут участие около 600 выпускников. 20 июня в Городском центре культуры состоится чествование интеллектуально одаренных выпускников и медалистов. Ребята, окончившие 10-й и 11-й класс на отлично, получат премию главы города и памятные подарки. Непосредственно выпускные вечера в школах пройдут 23 июня. Праздник по традиции делится на две части: торжественная, которая проходит в школах (вручение аттестатов и получение грамот детьми и родителями), и праздничная - вечером выпускники отправляются в кафе или рестораны. В этот день Ленинский проспект станет пешеходным, в точках празднования выпускных будут работать усиленные наряды полиции.

Просмотров:225 В этом году образовательные учреждения Норильска оканчивают 1211 выпускников. Чествование их началось еще в мае, когда поздравляли с окончанием школ активистов школ и спортсменов.16 июня - накануне выпускных балов - уже третий год подряд состоится вечер-дискотека «Сияние Севера», который пройдет на танцполе «Арт-холла». В празднике примут участие около 600 выпускников.20 июня в Городском центре культуры состоится чествование интеллектуально одаренных выпускников и медалистов. Ребята, окончившие 10-й и 11-й класс на отлично, получат премию главы города и памятные подарки.Непосредственно выпускные вечера в школах пройдут 23 июня. Праздник по традиции делится на две части: торжественная, которая проходит в школах (вручение аттестатов и получение грамот детьми и родителями), и праздничная - вечером выпускники отправляются в кафе или рестораны.В этот день Ленинский проспект станет пешеходным, в точках празднования выпускных будут работать усиленные наряды полиции.