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6 июня 2018, 14:49



Праздничное оформление города к его 65-летнему юбилею начнется 15 июня.

С 15 июня по 2 сентября город будет украшен растяжками и баннерами, с 10 по 20 июля – флагами. Вся необходимая продукция закуплена и доставлена. Основные праздничные мероприятия, посвященные 65-летию Норильска, запланированы на 13, 14 и 15 июля.

Просмотров:218 Город будет украшен флагами, растяжками на опорах освещения и праздничными баннерами. Разработкой цветовой концепции занималось управление по делам культуры и искусства, за монтаж отвечает управление капитальных ремонтов и строительства.С 15 июня по 2 сентября город будет украшен растяжками и баннерами, с 10 по 20 июля – флагами. Вся необходимая продукция закуплена и доставлена.Основные праздничные мероприятия, посвященные 65-летию Норильска, запланированы на 13, 14 и 15 июля.